A cena…al Mangiatordi con Manfredi e Sirianni

A tavola naturalmente portate di musica d’autore, come amano fare da tempo i due cantautori di scuola genovese, Max Manfredi e Federico Sirianni, che girano l’Italia per presentare brani che parlano di loro, di noi, di quello che è stato e che potrebbe essere. L’invito ai commensali del Movimento culturale Ora è un bell’esempio di come si possa fare, ascoltare, musica dal vivo sedendo accanto agli autori e,magari, accompagnandoli in un brindisi di amicizia come è nella tradizione del cantautorato nostrano.L’appuntamento, come riporta la nota che segue,è per lunedì 19 dicembre al cineteatro Mangiatordi di Altamura.



COMUNCATO STAMPA

Rasesgna d‘Arte & Cultura “a cena con l’Autore”

Alle ore20.00 del 19 dicembre, nella hall del Multicinema Teatro Mangiatordi ad Altamura, con i due grandi cantautori genovesi Max Manfredi e Federico Sirianni ha inizio la rassegna “a cena con l’Autore”. Il 22 dicembre presentazione “i tre cittadini” di Antonello Fiore, Presidente Sigea Italia. Il 29 dicembre presentazione “Altamura produce”: un omaggio al Territorio di Giovanni Mercadante. Il 4 gennaio presentazione “la Compagnia del Melograno“ del poeta e scrittore Piero Fabris Il 12 gennaio, il cantautore Pietro Verna animerà l’evento di chiusura col suo ultimo “carne e poesia”. Le presentazioni letterarie e le performance cantautorali promosse da “Dinos produzioni” e “Movimento Culturale ORA” saranno ambientate negli spazi di “Dinos” a Piazza Resistenza 1 ad Altamura e prevedono anche la possibilità di prenotarsi “a cena con l’Autore”.



Altamura, 14.12.’22 Movimento Culturale ORA