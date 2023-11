A Castelsaraceno, sabato, i Village Hosts – I pionieri delle aree rurali

I Village Hosts – I pionieri delle aree rurali, organizzano per sabato 2 dicembre – dalle ore 10 alle ore 16.30, a Castelsaraceno – Museo della pastorizia, un evento pere presentare risultati ed opportunità per le aree interne della Basilicata. Ma chi è il Village Host? “Il Village Host è una nuova figura professionale che si prende cura dell’ambiente, della cultura locale e delle comunità, contribuendo a garantire il benessere degli ecosistemi e delle risorse naturali. Si tratta di attivatori di comunità, artisti, cuochi, agricoltori, creativi, archeologi… che generano un impatto positivo sulle comunità.” E cos’è l’ Open School for Village Hosts? “È una scuola a dimensione europea, con lezioni online e incontri di persona, per acquisire nuove metodologie, strumenti e competenze utili per sviluppare il proprio profilo come Village Host. La prima scuola si è tenuta nel 2023 alla quale hanno partecipato 40 persone (dai 25 ai 56 anni) provenienti da diversi paesi d’Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Lettonia, etc.) www.villagehosts.eu .”

“Il 2 dicembre -si legge in una nota- organizziamo un evento per presentare i risultati della prima scuola, raccontare alcune storie di Village Host da vari paesi d’Europa, portare le testimonianze di alcuni Village Host che stanno operando già in Italia e creare un dialogo per generare nuove opportunità per le aree rurali. Il Village host è una figura professione cruciale per le aree interne della nostra Piccola Italia per attivare processi di rigenerazione, valorizzazione, favorire la crescita di attività già esistenti, la nascita di nuove e trasformare le risorse già presenti in leva di sviluppo sostenibile. Durante l’evento sarà presentato e sottoscritto il manifesto del Village Host che vuole diventare documento di policy nazionale e europea per riconoscere il ruolo centrale di questa professione per lo sviluppo dei territori rurali.” Andrea Paoletti, presidente di Ass. Casa Netural, partner capofila del progetto, dice: “Solo in Italia ci sono oltre 5000 paesi con una popolazione con meno di 5000 abitanti. Questo numero cresce ancora di più in altri paesi con cui abbiamo creato partnership (Spagna, Serbia, Polonia, Ungheria, Lettonia) e il problema aumenta a scala globale. Dalla nostra mappatura abbiamo riscontrato la presenza, in quasi ogni paese, di una persona chiave che vuole fare la differenza e creare il cambiamento nella sua comunità ma che spesso per mancanza di competenze, tempo, economie e reti non ce la fa e rinuncia. Però ce ne sono tante – i village hosts – appunto che già stanno creando il cambiamento.

Con questo progetto europeo abbiamo definito la figura professionale, con il manifesto abbiamo creato il framework di lavoro – il prossimo passo sarà “accellerare” il movimento, fare advocacy per generare policy a supporto loro per fare in modo che le loro azioni creino impatto positivo e cambino il futuro dei piccoli paesi rurali del nostro pianeta.”

L’evento è patrocinato dal Comune di Castelsaraceno (Pz) e il Sindaco Rocco Rosano sottolinea l’importanza di tale progetto: “Come Amministrazione Comunale ci siamo candidati a ospitare l’evento finale di Open School for Village Hosts perchè riteniamo questo progetto fondamentale per la sottoscrizione di un manifesto che permetta alla figura professionale del “village host” di poter essere un’opportunità di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni, ma allo stesso tempo per permettere alle comunità dei piccoli Comuni di poter avere delle figure che siano dedicate a meccanismi di attivazione culturale e civica. Creare sviluppo in una piccola comunità significa investire partendo dalla comunità stessa quindi creare competenze, investimenti e sinergie che possano permettere il cambiamento. Come Amministrazione Comunale sosteniamo questo progetto guidato dall’Ass. Casa Netural in quanto crediamo che tanti Comuni d’Italia possano intraprendere questa strada e avviarsi nell’abbracciare questa iniziativa e attivare processi di rigenerazione, valorizzazione e quindi far crescere le comunità che le abitano.” Sono stati invitati all’evento: Cosimo Latronico – Assessore dell’Ambiente del territorio e dell’energia – Regione Basilicata

Rocco Rosano – Sindaco di Castelsaraceno (Pz)

Nicola Morea – Sindaco di Irsina (Mt)

Pasquale Bartolomeo – Sindaco di Calvera (Pz)

Peppone Calabrese – via del Mischiglio

Mauro Lucianaz – Comune di Arvier (Ao)

Andrea Bernardo – Presidente Anci Basilicata

Mariella Stella – Socia Fondatrice Netural Coop Impresa Sociale

Pia Francesca Viceconte – Village Host Castelsaraceno

Angelo Licasale – Village Host Nuova Libaneria Mediterranea

Egidio Salomone – Village Host Laboratorio di etnobotanica

Giuseppe Joey Guerra – Village Host Associazione delle Ripe.

Programma

ore 10 – 11

Presentazione del Manifesto dell’Open School Village host

Saluti istituzionali

ore 11 – 12.30

Presentazione “I pionieri delle aree rurali”

Laboratorio e dibattito

ore 12:30 – 13

Conclusioni

ore 13.30 – 14.30

Pranzo a buffet

ore 14.30 – 16.30

Visita di Castelsaraceno guidati dai Village Hosts locali

//

PARTNER Open School for Village Hosts

Casa Netural, Italia www.benetural.com

con John Thackara (special adviser) Francia www.thackara.com

MateraHub, Italia www.materahub.com

Elisava, Scuola di Design e Ingegneria di Barcellona (UVic-UCC), Spagna www.elisava.net

Holis, Ungheria www.weareholis.org

Centro per l’imprenditoria socialmente responsabile, Serbia www.cdop.rs

Kobiety Lodz, Polonia kobiety.lodz.pl

Radosa Partneriba, Lettonia www.radosapartneriba.lv