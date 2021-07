Ideata da Casa Netural, e realizzata con il contributo volontario della collettività, la Scuola dei Saperi di Comunità è alla ricerca di persone che vogliano condividere il proprio mestiere e saper fare con il resto della comunità.

Gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse scrivendo una mail a casa@benetural.com

L’obiettivo della Scuola dei Saperi di Comunità è quello di creare dei momenti di socialità attraverso lo scambio del saper fare – artigianale ma anche digitale. Una scuola orizzontale in cui anziani (custodi del patrimonio tradizionale) possono incontrare giovani (portatori di innovazione) ma anche nuovi cittadini (portatore di diversità culturale). Un hub perfettamente intergenerazionale e multietnico.

Gli “Insegnanti” ricercati sono persone che possiedono un “saper fare” specifico, competenze, tecniche, saperi e metodi, dal digitale all’artigianato, dal locale al globale. Cittadini che vogliano condividere le proprie passioni e conoscenze con il resto della comunità.

Alcuni esempi?

Il re della pasta fatta in casa, l’elettricista decoratore, il biciclettaio, la ricamatrice, il grafico, l’ebanista, la rammendatrice, la mosaicista, il pittore, l’incisore… ma libertà alla fantasia e creatività!

I laboratori in programma:

La Scuola è iniziata e a Casa Netural sono stati già realizzati molti laboratori tra cui quello di cucito, di calligrafia, tecnologia applicata e panificazione. Ogni corso è stato per gli studenti un’opportunità di arricchimento e per gli insegnanti un’occasione di trasmettere una parte della propria storia e passione.

Il team è al lavoro per la realizzazione di un nuovo calendario di corsi. Appena pronto sarà pubblicato sui canali social della scuola.

Per scoprire di più sulla scuola è possibile visitare il sito http://www.benetural.com/it_IT/scuola-dei-saperi-di-comunita/

Per chi utilizza Facebook inoltre è possibile entrare nel gruppo della Scuola, sul quale vengono pubblicate le notizie sui vari corsi e in cui si possono conoscere virtualmente i partecipanti e gli insegnanti https://www.facebook.com/groups/656999098278512/