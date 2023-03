A Casa Netural, Matera, bando per sviluppare idee creative di ragazzə 14/18 anni

L’ Associazione Casa Netural, in collaborazione con l’Associazione Generazione Lucana, ha lanciato uno speciale percorso di incubazione e prototipazione rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, al fine di fornire loro nuovi strumenti per realizzare le proprie idee e progetti, ovvero per trasformare una passione o il proprio “saper fare” in qualcosa di più. Per candidarsi c’è tempo fino al 19 marzo. Eccolo spiegato in una nota: Cosa è? L’Incubatore Netural è un percorso formativo della durata di tre giorni, che offre un metodo concreto per sviluppare le proprie idee attraverso un processo di analisi, progettazione e sperimentazione di un prototipo (servizio/prodotto). Il metodo – perché un prototipo? Il metodo utilizzato parte innanzitutto dalla presa di coscienza delle proprie competenze, cioè dal proprio “saper fare” mettendo questo in relazione all’idea/progetto che si intende realizzare, per arrivare poi, attraverso un’analisi puntuale a identificare e catalogare le competenze mancanti utili alla realizzazione dell’idea/progetto: stimoli, capacità di analisi e prospettive nuove. L’apprendimento avviene attraverso la realizzazione di un prototipo, appunto, che risulterà essere la fase finale di un processo basato sui seguenti step: progettazione, sperimentazione, valutazione, sviluppo della strategia più adatta a perseguire lo scopo, costruzione di un modello di business. Il prototipo permette di testare e di verificare se l’idea funziona e se può, di conseguenza, essere scalata, così da costruire, attorno ad essa, un modello di impresa.

Come partecipare? Le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 18 anni possono presentare un progetto/idea da sviluppare che sia in linea con i valori di Casa Netural e che rispondano ad una delle seguenti tematiche:

– Cultura e creatività: progetti e iniziative nei settori culturale e creativo per favorire l’innovazione, la coesione sociale, che favoriscano lo sviluppo economico e sociale dei territori all’insegna della sostenibilità, coinvolgano attivamente le nuove generazioni, le persone anziane e le persone immigrate.

– Economia collaborativa: condivisione prodotti, servizi e soluzioni per favorire l’utilizzo e la valorizzazione di risorse (spazi, oggetti o competenze) sottoutilizzate e ridurre gli impatti sociale ed ambientali generati.

– Mobilità sostenibile: prodotti, servizi e soluzioni che innovino e rendano più sostenibile la mobilità delle persone, migliorando la vivibilità delle città, la qualità della vita dei cittadini e riducendo l’inquinamento.

– Rigenerazione dei beni comuni: progetti di recupero e riqualificazione di aree degradate del nostro territorio (quartieri, città, borghi) da restituire alla fruizione dei cittadini.

Per presentare la propria idea da sviluppare, o il progetto a cui si desidera lavorare, le ragazze e i ragazzi sono invitati a scrivere all’email casa@benetural.com rispondendo a queste domande:

● chi sei? (nome e cognome)

● cosa sai fare? (competenze e passioni)

● cosa vorresti fare di nuovo? (visione e progetto)

Termine candidature e selezioni

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 19 marzo 2023. I candidati selezionati potranno partecipare al percorso formativo della durata di 3 giorni, che si terrà nel mese di aprile 2023. Una volta terminato il percorso ogni candidato avrà un mese di tempo per testarlo con la propria community di riferimento e verificare il risultato ottenuto.

I percorsi di incubazione si terranno presso Casa Netural in via Galileo Galilei, 1 a Matera.

Casa Netural, uno spazio collaborativo, a Matera, che aggrega persone da tutto il mondo, in cui ispirarsi, rigenerarsi e concretizzare le proprie idee attorno ai temi dell’innovazione sociale, culturale e creativa.

http://www.benetural.com/

L’incubatore Netural 2023 per i giovani dai 14 ai 18 anni è sviluppato in collaborazione con l’Ass. Generazione Lucana un’organizzazione di giovani attivisti che lavora sulle politiche giovanili in Basilicata. L’associazione nasce con l’intento di rispondere, in modi originali e creativi, alle grandi sfide del territorio (Brain-drain, Neeting, condizioni di lavoro e formazione per i giovani, ecc).”