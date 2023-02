A Casa Netural incontro sul design inclusivo con Carlotta Albiero (in arte Unlucky Corporation)

Giovedì 23 febbraio -alle ore 19,00- presso la sede dell’Associazione Casa Netural di Matera si terrà un incontro con sul tema della progettazione inclusiva insieme alla designer e illustratrice Carlotta Albiero, in arte Unlucky Corporation. “Carlotta Albiero -si legge in una nota- si è laureata in Disegno industriale e multimedia presso l’università IUAV di Venezia, e proprio il suo progetto di tesi “Il mio Gigi” è stato selezionato dal magazine di cultura visiva Frizzifrizzi come uno dei migliori progetti del 2020. “Il mio Gigi” è un gioco interattivo di grammatica inclusiva che attraverso la comunicazione visiva supporta i bambini nell’apprendimento della grammatica italiana. Il gioco è rivolto a bambini a sviluppo tipico del linguaggio, bambini con difficoltà nella produzione e comprensione dell’italiano (con deficit dell’udito, disturbo primario del linguaggio, disturbo specifico dell’apprendimento) e bambini che apprendono l’italiano come lingua seconda. Su “Il mio Gigi”, e di altri progetti di design inclusivo e design for all, Unlucky Corporation dialogherà con gli associati di Casa Netural nella cornice di Casa Netural Incontra, il format con cui l’Associazione apre le sue porte per ospitare a Matera realtà innovative che operano nella cultura e nel sociale.

Casa Netural Incontra ospita, in residenza a Matera, innovatori, organizzazioni, esperienze collettive generative e moltiplicatrici di nuove progettualità, metodologie, best practices, dando voce non solo ai processi di successo ma anche ai fallimenti, alle complessità, alle criticità di ogni percorso. Vuole portare persone speciali, insieme alle loro storie e alle loro competenze per farle diventare “semi” per la nostra comunità, ispirazioni e opportunità. Per richiedere di partecipare all’incontro o ricevere informazioni sui prossimi eventi in programma inviare una mail a casa@benetural.com .”