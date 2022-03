Il Consorzio Casa Cava Srl in collaborazione con Ferrara Art Gallery allestirà (nelle prestigiose sale della galleria Ipogeo Casa Cava, “Centro per la Creatività”, nei Sassi di Matera) tre importanti mostre d’arte: una dedicata alle opere di Josè Garcia Ortega, una a quelle di Salvador Dalì ed una a Luigi Guerricchio, .

La prima (dall’1 aprile) è dedicata ad una figura che proprio a Matera ha lasciato un importante patrimonio artistico e culturale. E’ la mostra personale di Ortega che proporrà trenta opere, uniche e multipli dagli anni ’60 agli anni ’80 con anche due mosaici e dodici bozzetti. «Sto bene con voi, perché qui ho trovato un’angoscia ed una miseria che sono quelle della mia gente. Perché i colori sono quelli della mia terra. Sono rimasto perché la pelle dei braccianti è scura e secca, come quella dei contadini spagnoli.»(Josè Garcia Ortega)

La seconda mostra (dal 1 giugno), ma non per ordine di importanza, è la personale di Salvador Dalì in cui verranno proposte xilografie degli anni ’60 che illustrano i canti della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Infine (dal 3 settembre), ci sarà la personale dell’artista materano Luigi Guerricchio che vedrà in esposizione opere uniche, oli e tecniche miste degli anni ’70. «Venni a ritrovare questo sole, queste valli, questo mare e i silenzi e gli spazi, la terra dove nacqui che ancora mi tiene. » (Luigi Guerricchio)

Queste le date:

Mostra di Josè Garcia Ortega dal 1 aprile al 1 maggio 2022

Mostra di Salvador Dalì dal 1 giugno al 3 luglio 2022

Mostra di Luigi Guerricchio dal 3 settembre al 2 ottobre 2022

Le mostre saranno visitabili tutti i giorni: 10.00/13.00 – 15.00/18.00.

Ingresso € 3,00