A Bitonto, collettiva d’arte contemporanea “Luci e Colori del Sud”

Negli ampi spazi dei saloni del Torrione Angioino di Bitonto (Bari), in Piazza Cavour, dal 27 maggio al 2 giugno 2024, sarà possibile visitare una Collettiva d’Arte Contemporanea, Pittura, Fotografia e Arte Digitale, dall’accattivante tema “Luci e Colori del Sud”. L’evento, organizzato dalle locali associazioni culturali “Accademia della Battaglia”, già nota per il Corteo Storico, e “Mò Heart“, si propone “di diffondere cultura creando un momento di aggregazione artistica rivolto alla interpretazione del paesaggio del meridione di Italia.” Tra gli artisti in mostra, per la fotografia, c’è Roberto Montanari, già noto per le sue mostre documentario sul cinema a Matera, e che in questa occasione espone cinque paesaggi, due lucani e tre pugliesi, che intendono esplorare il rapporto tra l’uomo ed il territorio. Oltre a Montanari ci sono scatti di: Maurella Maria Grazia, Scattino Rocco, Signorile Vito, Tullo Franco- Per la Pittura, invece, espongono: Achille Damiano, Bari Gianna, Bonaduce Maria, Bove Damiano, Carbone Franco, Ciliberti Lucia, Cotugno Vito, De Benedictis Giovanni, De Benedictis Pietro, De Vanna Vito, Di Cillo Carlo, Di Renzo Teresa, Fiore Vito, Marotta Teresa, Panza Nicola, Rizzi Arcangelo, Rossiello Antonio, Schmidlin Marzenna, Siciliano Melania. La Collettiva d’Arte Contemporanea “Luci e Colori del Sud” -so spiega in una nota- “si inserisce tra gli eventi programmati in occasione del Maggio Bitontino… e “sarà visitabile presso il Torrione Angioino in Piazza Cavour a Bitonto osservando i seguenti orari: Vernissage Lunedì 27 maggio ore 19,00 alla presenza del Sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci; Giovedì 30 maggio ore 19,00 – Maggio in fiore – Reading Poetico a cura del centro culturale Mò Heart ed intervento musicale del gruppo ‘Antica Barberia del Corso’; Dal Lunedì al Venerdì 8,30/12,30 18,00/21,00; Sabato e Domenica 9,30/12,30 18,00/21,00. “

