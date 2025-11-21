A Bisceglie, concerto evento “Parole Cercasi” a cura dell’associazione AlterAzioni

Tutto pronto per il Concerto-Evento “Parole Cercasi”, in programma domenica 23 novembre alle ore 20.00 presso il Salone del Circolo Unione di Bisceglie. L’evento rientra nella rassegna “Il Rosa non è il mio colore”, a cura dell’associazione AlterAzioni nell’ambito del Bando Futura, La Puglia per la parità, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia. “La Rassegna -si legge in una nota- è dedicata alla valorizzazione della figura femminile nelle diverse declinazioni, per questo terzo concerto la l’associazione propone una serata tra Scienza e Musica. Come da format, infatti, la serata propone un talk iniziale condotto dal Prof. Savino Longo, Ordinario di Chimica presso l’Università degli Studi di Bari, Docente di Chimica e Astrobiologia e la Prof.ssa Antonella Sgaramella. Ricerca e didattica nell’incontro con la Prof.ssa Sgaramella, docente presso la Scuola Europea di Varese che da anni cura un progetto con la Stazione Spaziale Internazionale, ci sarà modo di visionare alcuni contributi inediti che riguardano il collegamenti con gli astronauti. La seconda parte della serata intende invece focalizzare la composizione contemporanea al femminile. Ospite l’Ensemble di archi Altersinfonietta diretta dal Maestro Vito Liturri, soprano Marilena Gaudio. In programma brani di Elena Maullari, pianista, compositrice, ricercatrice, docente presso il Conservatorio di Gallarate, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali. Scienza e Musica intrecciate anche nella scelta del repertorio che propone tra l’altro una composizione dedicata agli scritti di Leonardo da Vinci e ai suoi studi sul volo e sui primi prototipi di aereomobili, affidati alla voce recitante di Emma Ceglie. Con questa scelta AlterAzioni vuole sottolineare l’importanza della composizione al femminile, storicamente ritenuta prerogativa del mondo maschile, considerando la donna adatta all’esecuzione, ma non sufficientemente dotata per il comporre. Composizione e contemporaneità affidate all’Ensemble AlterSinfonietta e al M.° Liturri, che più volte ha diretto il gruppo di archi costituito dai maestri fondatori dell’associazione AlterAzioni Clelia Sguera, Matteo Notarangelo, Donatella Milella, ospite il M.°Daniele Lonero, affiancati da giovani musicisti Andrea Rizzi, Ilaria Di Molfetta, Leonardo Zonno e Donatella Pepe. L’iniziativa ha trovato il pieno sostegno da parte del Circolo Unione di Bisceglie e del suo Presidente Dott. Donato De Cillis. Il Concerto-Evento si terrà nel Salone del Circolo intitolato al “Dr. Girolamo Di Gregorio”, domenica 23 novembre 2025, un concerto, quindi che anche per la sua calendarizzazione, celebrare la festività di Santa Cecilia, protettrice della musica e dei musicisti. E in questo frangente protettrice particolarmente vicina al mondo femminile nell’arte, nella musica, nella poesia, della scienza, così come l’associazione alterazioni, l’ha voluta declinare nel progetto, “Il Rosa non è il mio colore” che si completerà con una serie di concerti per le scuole nell’Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi” di Corato con cui l’associazione AlterAzioni ha in essere una partnership ormai già da diversi anni. L’appuntamento è per domenica 23 novembre alle ore 20.00 nel Salone del Circo Unione di Bisceglie. L’ingresso è aperto e gratuito a tutta la cittadinanza.“

