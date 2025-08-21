A Bernalda, undici anni di InVino VeriJazz, l’ospite è Rossana Casale

Domenica 24 agosto, giunge all’undicesima edizione l’evento che “celebra lo sposalizio tra due anime che convivono insieme magnificamente, il vino e la musica jazz”. Trattasi di In Vino VeriJazz, con la sua formula ormai collaudata che, ad una attenta selezione di cantine locali, associa ogni anno la selezione di musicisti di alto livello. Quest’anno sarà un nome tra i più grandi della canzone d’autore italiana ad allietare il pubblico nella storica Piazza San Bernardino a Bernalda (Matera), con inizio alle 21,30: Rossana Casale.

«Le ultime quattro edizioni, quelle post covid, -si ricorda in una nota- hanno costituito un volano di sviluppo per il festival, che ha visto il coinvolgimento di artisti di fama nazionale, raccogliendo successi di pubblico e di critica di settore. Questo è stato possibile grazie allo sforzo ed alla lungimiranza di volontari e musicisti straordinari che hanno iniziato questo percorso negli anni precedenti, tra i quali Attilio Troiano, Giuseppe Venezia, Matteo Di Biase e Pippi Dimonte»: afferma Marco Dipierro, responsabile artistico dell’evento dal 2021.

Dopo aver accolto, nelle precedenti edizioni, Simona Bencini e Serena Brancale, il sagrato della Chiesa Madre, nel cuore del centro storico di Bernalda, è stato il palco naturale che ha accolto Fabio Concato, il ‘musico ambulante’, che, grazie alla sua alla sua capacità unica di mescolare melodie coinvolgenti con testi profondi e emozionanti, è stato protagonista della decima edizione, 2024. Quest’anno Piazza San Bernardino ospiterà Rossana Casale, accompagnata da Mario Rosini, Mimmo Campanale e Giuseppe Venezia.

«Abbiamo sognato in grande – dichiara con orgoglio il presidente della Pro Loco Bernalda, Mauro Mezzina. Stiamo realizzando in grande e tutto questo è stato possibile grazie alla compartecipazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bernalda ed ai preziosi sponsor che ringraziamo. Ringrazio anche chi nell’anonimato ha donato il proprio contributo e i Soci e volontari tutti, che stanno lavorando nel silenzio per rendere indimenticabile questa edizione». L’appuntamento è il 24 agosto 2025 prezzo Piazza San Bernardino a Bernalda. Ingresso gratuito. Ore 19:00 apertura stand eno-gastronomici, ore 21 Rossana Casale Live. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Bernalda con il sostegno del Comune di Bernalda- Assessorato alla Cultura. Info e dettagli sui canali social e tramite prolocobernalda@gmail.com – 3333192301 – 3490543975

