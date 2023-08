A Bernalda, tavola rotonda del Rotary Club sulle politiche nel mezzogiorno

Sabato 2 settembre alle ore 19 presso Oasi Serramarina di Bernalda si terrà l’incontro sul tema “le politiche nel mezzogiorno: risultati raggiunti, occasioni di sviluppo e prospettive future”. “L’evento, -si specifica in una nota- organizzato dal Rotary Club di Matera, Senise Sinnia e Massafra, è riservato ad una delegazione di soci che successivamente svilupperà i contenuti nell’ambito dei service dei singoli Club Rotary. La tavola rotonda, coordinata dal giornalista Filippo Radogna e introdotta dai Presidenti dei R.C. Matera e Massafra Carmine Cocca e Luca Tatullo, vedrà gli interventi di relatori che hanno lavorato sul tema tra i quali Vincenzo Viti, Emilio N.Buccico, Cosimo D.Fonseca e Marcello Vernola. Le conclusioni saranno affidate al Presidente del R.C. Senise Sinnia Francesco Adduci. Nell’ambito della serata, alla presenza del PDG Donato Donnoli e della consorte Enrica, madrina Rotakids Matera, e guidati dalla consigliera del Club di Matera Brunella Garzone, sarà presentato il Rotakids Matera la cui presidenza dell’anno sarà affidata a Giulio Cocca rappresentando bambini dell’età massima di dodici anni. Si procederà anche al gemellaggio tra i Rotary di Matera e Senise e tra Massafra e Senise sul tema comune “Dalla civiltà preromanica all’industria meccanica e agroalimentare”. ” Al riguardo il Presidente del R.C.Matera, Carmine Cocca, nel ripercorrere gli obiettivi, evidenzia “l’importanza del tema e delle potenzialità di servizio delle competenze rotariane che si concretizzano nei service. In aggiunta, le azioni di servizio hanno consentito di sopperire alle tante carenze che, soprattutto nel meridione, spesso caratterizzano la quotidianità riservando alle nuove generazioni una prospettiva importante per riprogrammare, amare e tutelare il proprio territorio. Il Rotakids che verrà istituito nel corso dell’evento, conclude Cocca, rappresenta il risultato di un percorso intrapreso nel tempo che conferma il concetto di famiglia rotariana e il recepimento dei valori trasferiti dagli adulti ai ragazzi che, tramite la loro associazione, iniziano un percorso costruttivo e di squadra sin dalla giovane età. Luca Tatullo Presidente del Rotary Club di Massafra, evidenzia che l’iniziativa nasce dal comune intento di stimolare un dialogo costruttivo con esponenti delle istituzioni sulle politiche che hanno interessato il mezzogiorno negli ultimi anni, con particolare attenzione critica non solo alle occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio ma soprattutto alle prospettive di crescita e sviluppo che dovrebbero realizzarsi con gli interventi previsti dal PNRR. Con l’occasione, gli organizzatori stringeranno un legame di collaborazione ed amicizia che unirà i rispettivi territori tra Basilicata e Puglia strettamente connessi per le realtà imprenditoriali di eccellenza dell’industria meccanica e agroalimentare. Francesco Adduci, Presidente del Rotary Club Senise Sinnia, esprime grande soddisfazione per le tematiche e per l’importanza del lavoro che deriverà a seguito del gemellaggio del Club a sottolineare l’attenzione del Rotary per lo sviluppo del meridione e delle aree interne a contrasto dei fenomeni di spopolamento quale vero problema per il presidio dei territori.”

