Sabato -3 ottobre 2020- dalle ore 10,00 – presso il castello di Bernalda l’associazione “Passione Pappagalli Free Flight” organizza con il patrocinio del Comune un pappa raduno. Sarà presente l’attore Enzo Salvi con il suo famoso pappagallo Fly.

“L’associazione “Passione pappagalli free flight” –si legge in una nita– nasce dalla ferma convinzione che far vivere una vita il più possibile naturale ai pappagalli fosse un dovere da parte di noi essere umani.

Da secoli li ammiriamo per i loro colori sgargianti, la maestosità della loro bellezza e la capacità, unica, di ripetere le parole ma, purtroppo, in altrettanto tanto tempo si è visti sempre più esemplari perdere le loro penne, diventare apatici (contrariamente alla loro natura) e spegnersi, incatenati ai loro trespoli o rinchiusi in vere e proprie gabbie. Vivendo con i pappagalli, in un mondo dove l’etologia ha iniziato a interessarsi a questi animali selvaggi, che stanno diventando sempre più presenti nelle nostre case, non si poteva restare fermi a guardare.

L’associazione Passione Pappagalli Free Flight è la prima associazione Italia ad aver creato una scuola di vita al naturale che permetta il più possibile una esistenza dei pappagalli all’interno di una famiglia, senza gabbie o catene.

L’associazione di adopera oltremodo per supportare tutte quelle famiglie che hanno bisogno di portare colore e stupore nelle vite dei loro bambini organizzando nelle strutture scolastiche o ricreative giornate dedicate alla socializzazione tra bambini e pappagalli.”