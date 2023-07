A A…Anima mia a ritmo dance per i Cugini di Campagna

Simpatici e con quella verve che non conosce i segni del tempo, tranne gli inevitabili acciacchi con la protezione della Madonnina di Ivano ”Poppi” Michetti, gli immarcescibili ” Cugini di Campagna” hanno sorpreso e coinvolto i fans accorsi sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi con una versione dance di quell’iconico successo che è ” Anima mia”. E l’arrangiamento è davvero di quelli convincenti con un ” A, A, A” scandito tre volte e un movimento delle mani che invita ad abbracciare l’Anima mia… I ”Cugini” lo hanno fatto a chiusura di serata, intorno alla mezzanotte, per l’interessante rassegna “Estati D’Animo” a cura di MilanoK3 e PM Eventi e con la materana Quadrum impegnata per gli aspetti organizzativi. Sul palco anche cinque fans , una delle quali ha ricevuto gli auguri in musica per la piccola Milena, che hanno cantato con loro coinvolgendo il pubblico per i saluti e i selfies finali.



Ed è un rapporto quello tra il gruppo romano, che negli anni ha cambiato composizione fatta eccezione per i ”gemelli” Ivano e Silvano Michetti dalla chioma riccia e fluente, che dura nel tempo sull’onda di successi senza tempo. A cominciare da “Anima mia” portata in successo in mezzo mondo da Dalila, Frank Sinatra, Abba, Claudio Baglioni, Paolo Meneguzzi e altri. Senza dimenticare ”No tu no” “Meravigliosamente” “Dentro l’anima” “Solo con te” “Un’altra donna”, “Innamorata”, ” Ale… Alessandra”, ”Preghiera” inizialmente censurato per il tema che trattava fino al recente successo sanremese ” Lettera 22”. Una scaletta di successi sull’onda dei ricordi, con i tanti messaggi e gli auguri di buona salute lanciati da Ivano e tante battute che hanno tenuto vivo il rapporto con un pubblico incontrato ufficialmente, in eventi pubblici, a Matera 38 anni fa alla Sala Garden e di recente in una festa privata. Tanti i concerti in piazza. Ne ricordiamo uno quasi 15 anni fa a San Mauro Forte, con le richieste di un pubblico che – come ieri sera- era a pochi metri dal palco per apprezzare le loro canzoni con le voci in falsetto (una caratteristica del gruppo) con Tiziano Leonardi e Nicolino “Nick” Luciani , il loro look sfavillante con pantaloni a zampa di elefante e scarpe con zeppa da 20 centimetri o giù di lì. Sono stati pionieri di un genere che nel look ha ispirato anche i Maneskin. Restano l’Anima mia di una Italia, che ha ancora tanto amore e cuore da cantare. Unici e imperdibili…anche con la mise da marinari, pronti a salpare per un altro successo.