A 50 dal Diploma si ritrovano, a tavola, i liceali della 3^ C

E non poteva che essere così, con l’amicizia e la spensieratezza di sempre, memori di un giorno importante- come il conseguimento del diploma nel 1975- giunto a conclusione di un quinquennio di studi nel prestigio liceo classico” Emanuele” Duni alle prese con un cantiere che non gli ha ancora restituito appieno la sede di via delle Nazioni Unite. Quel diploma, ricordando le prove di italiano e di greco, la tensione della prova orale e la soddisfazione per averla superata, è rimasto nei ricordi di quella classe mista, che ha visto i suoi protagonisti affermarsi nella vita. E’ rimasta l’amicizia, anche dopo la pensione, con quell’appuntamento annuale festeggiato a tavola e con tanto di torta finale.L’anno prossimo candelina con la 51^…per altri 100. Auguri.



La classe 3^ sez. C del liceo classico E. Duni di Matera ha festeggiato domenica 21 settembre 2025 la cinquantesima ricorrenza del conseguimento del diploma di maturità nell’ anno 1975. Un pranzo sontuoso ha arricchito l’ incontro di alunni e professori presso l’ agriturismo di Fontana di Noce, nei pressi di Miglionico. Hanno partecipato gli alunni Espedito Moliterni, Peppe Schiuma, Raimondo Scotto, Carmela Squicciarini, Nilla Spada, Rosita Algeri, Porzia Laterza, Franca Gallo, Andrea Gemma, Costantino Di Lillo, Francesco Calculli, Anna Torchitto, Nia Bruno, Pietro Valluzzi, Aurora Onorati, Teresa Garaguso, Giovanna Nicoletti , Giovanni Giordano, Anna Maria Dell’ Edera, Giancarlo Tonelli, Maria Bruna Gravela, Clara Mannarella, Tilde Mazzeo, Iolanda Briganti, Imma Buono, Dino Saracino, Francesco Furlo’.

I professori: Rosanna Pirone, Marina Barra, Tonino Montemurro, Vito Ricciardi, Alfredo Della Corte.



Il Menù

Antipasti: bruschetta, salsiccia curata, lampascioni fritti, arista con crema di melanzana, tortino di patate, ortaggi a listarelle fritti, parmigiana di melanzane, involtini di verza, polpette al sugo, peperoni cruschi

Primi piatti: strozzapreti con crema di ceci, petto d’ anatra e cardoncelli; orecchiette con finocchietto, mollica fritta, pomodorini confit, salsiccia

Per secondo, brasato all’ aglianico con uvetta ; sorbetto con mirtilli, pesca bianca.

Torta con crema chantilly e panna

