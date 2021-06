Sarà stato il sogno di una notte di mezza estate o il concerto di domenica scorsa,organizzato con la Fondazione orchestra Lucana, per il G 20 all’auditorium ” Raffaele Gervasio ma quell’ascensore, a servizio dell’ingresso al foyer dal versante delle banche…, sembra proprio una cassaforte.



E così Saverio Vizziello, direttore del Conservatorio ”E.R Duni”, sfidando la calura e i ritmi del metronomo, ha provato inutilmente a chiamare l’ascensore, convinto che l’avrebbe portato a recuperare la testa di Sant’ Eustachio per completare la statua ”acefala” dell’ingresso di Piazza del Sedile. Tentativo andato a male. Ci ha detto che proverà in serata, anzi con i ”Notturni” a basse temperature e sotto il cielo stellato. Auguri. Attendiamo l’ouverture per ascensore e ascensione al Santo Patrono.