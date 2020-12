Quando cuore e portafogli si aprono la solidarietà galoppa e fa cose buone. A darcene notizia e il gruppo Ergghiò Matera, che alla stregua di un banditore, u’ scettabbann, invita a Sentire quanto è stato raccolto. Salvadanaio, u’ squarfidd, rotto e 900 euro raccolti per la buona causa natalizia attivata da Paolo Irene.

Ergghio’ Matera – 🎉🎉 SENTITE SENTITE🎉🎉

La vendite delle cartelle è terminata.👏 Siamo felicissimi di dirvi che, grazie a tutti voi che avete contribuito abbiamo raccolto ben 900€ . Soldi che si andranno ad aggiungere ai 8.000€ raccolti per la Fabbrica di Babbo Natale gestita dall’associazione Open matera di @paolo.irene . In più con immensa gioia ci teniamo a farvi sapere che Tutti i Premi sono stati offerti da commercianti e artigiani a cui ci siamo rivolti (i premi che saranno pubblicati domani prima dell’estrazione dei numeri)