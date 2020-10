Non è una band, ma il clima da virus a corona covid 19, impone che si svolga in sicurezza anche la 9^ edizione del South Italy Blues Connection. Posti contingentati, mascherina, disinfettante e diretta social per quanti non possono raggiungere Matera e quel posto dalla sonorità unica che è Casa Cava per assistere ai mini concerti ( 4- 5 brani a testa) delle band che vengono da ogni dove. Sensibili e disponibili al richiamo e a quello spirito famigliare di accoglienza che sanno garantire e trasmettere ogni anno i gemelli del blues, Donato Corbo e Rosario Claps, organizzatori dell’evento promosso e finanziato dall’Associazione musicale ” Blue Cat blues” , dove ci mettono anima e risorse…



Ma loro sono di parola anche quando nel panaro, come si dice dalle nostre parti, non arrivano fichi…soldi da parte di Enti, che dovrebbero investire in eventi come questo che fanno rete e promozione territoriale, sopratutto in una fase difficile come l’attuale. Ma ci pensa la musica e l’ottima vena di tanti musicisti, che nelle vene hanno sangue blues tanto da indossare copricapi, giacche o aver un taglio di capelli come quelli di cantanti o band aldiqua o aldilà del Mississipi. Alcuni sono delle querce immarcescibili e tirano fuori repertori tradizionali delle diverse correnti blues, altri hanno una vena originale.



E così il lumbard – si fa per dire Paolo Giardiello- da ”Masckit” (Maschito) con radici dalle nostre parti come ha ricordato Rosario Claps, che ha perso qualche chilo, ha deliziato il pubblico con ballate accompagnate da classiche chitarre acustiche ed elettroacustiche con cassa in rame…



Arrembanti, per esempio, con un ‘rhytm & blues” di impronta hard gli abruzzesi da Pineto dei Triple Trouble o i pugliesi Bob Cillo & Mafia Trunk dal feeling graffiante.



Ha colpito, tra i tanti gruppi che hanno tirato fino a tardi nella prima serata, l’esibizione dei teatini Dago Red, per la prima volta a Matera. Hanno colpito per l’originalità dei brani- scritti da loro- che spaziano dal blues al folk e con sonorità raffinate che hanno nella cantante Paola Ceroli un timbro dolce ed elegante allo stesso tempo. Senz’altro torneranno, come i tanti appassionati che si sono avvicendati nei posti ”contingentati” di Casa Cava. Quando si ha sangue blues nelle vene si è disposti a qualsiasi sacrificio, anche ad assistere al live sul canale social del festival. Domenica 4 ottobre San Francesco d’Assisi auguri in blues. Chissà che il Patrono d’Europa non abbia suonato uno strumento, visto che ha scritto il ” Cantico” delle Creature…

I GRUPPI DELLE DUE GIORNATe

Luigi Mitola & Sandy Suglia, Eugenio Greco & New Mississippi, Fabio Mancini, Solid Groove, Triple Trouble, Blues Indelebile Band, Paolo Giardiello, Dago Red, Bob Cillo & Mafia Trunk, True Blues Band, Antonio Gambacorta Trio, Capatosta, Three Steps, Adriano Degli Esposti Band, Giuseppe Giardinelli, SavoiaBrothers, Chuck Arel Tribute Band, Danny Linde Band, Enrico Gemma & friends, Ale Coletta 4et, Seviloa, D’Alessandro Band, Cappu & Blues Band, Johnny blue band, Sara Facciolo, Suspicious Minds, Caboose, Lady Blues, Fabi’s Blues Band, Luca Notaro Trio, The Blues Queen, Rainbow Bridge, Vincenzo Grieco & T.H.E. Rome Blues Authority



I FESTIVAL AFFILIATI

13 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise); Blues in Town (Basilicata); Joe’s Blues Festival (Molise); Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata); Sepino Blues Festival (Molise); Juke Join Fest (Calabria); Catarock Festival (Calabria); Atri International Blues Festival (Abruzzo); Bitonto Blues Festival (Puglia); Tropea Blues (Calabria); Altomonte Blues Night (Calabria); Altomonte Rock Festival (Calabria); Baronissi Blues Festival (Campania); Dogana Blues Festival (Campania)