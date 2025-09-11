10 concerti per la stagione invernale dell’Orchestra sinfonica di Matera

E il programma annunciato in vista della presentazione ufficiale in Municipio conferma le scelte di qualità e varietà dell’ Orchestra sinfonica di Matera, giunta alla quarta stagione, e con un interessante risultato- conseguito sul campo- nella valorizzazione dei giovani musicisti del territorio. E domenica 14 settembre l’esordio, fuori abbonamento e a ingresso libero, all’auditorium “Raffaele Gervasio’’ di Matera ha per tema ‘’ Giovani Talenti’’, con musiche di Beethoven, Bruch, Mozart, eseguite da Simone Spadino al violino e la direzione dell’orchestra affidata a Giulio D’ Orazio.Il programma, che andrà avanti fino al 30 dicembre con il concerto di fine anno, offre spunti e proposte interessanti del repertorio della grande musica. Alcune note altre da scoprire inserite nel programma e per la direzione artistica del maestro Saverio Vizziello. Da evidenziare l’attenzione riservata ai giovani, come ricorda nella nota di presentazione la presidente Gianna Racamato, con la possibilità ad accedere ai concerti a costi davvero vantaggioso. La grande musica per tutti.



INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA

PRESENTAZIONE DELLA QUARTA STAGIONE AUTUNNO – INVERNO 2025

DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Venerdì 12 settembre 2025 – Ore 10:00

Sala Mandela del Comune di Matera – Viale Aldo Moro 32

L’Orchestra Sinfonica di Matera, che prosegue con determinazione il cammino verso il riconoscimento ICO – Istituzione Concertistica Orchestrale per il triennio 2025–2027, presenta – venerdì 12 settembre – un cartellone sinfonico ambizioso e ricco di eventi che promette di animare la scena culturale materana fino alla fine dell’anno.

La conferenza stampa si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:00, nella Sala Nelson Mandela al Comune di Matera (Viale Aldo Moro 32).

Parteciperanno il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’assessore comunale alla Cultura Simona Orsi, la presidente Gianna Racamato e il direttore artistico Saverio Vizziello dell’Orchestra sinfonica di Matera. Alla conferenza stampa è stato invitato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Dopo la stagione estiva 2025, una seguitissima rassegna itinerante nelle comunità della provincia che ha celebrato l’eredità musicale di Astor Piazzolla, l’Orchestra Sinfonica di Matera presenta un cartellone sinfonico autunno–inverno ricco di eventi, accompagnato da una vantaggiosa campagna abbonamenti riservata al pubblico e agli studenti: che dal 10 settembre possono acquistare l’abbonamento per 9 concerti euro 70, ridotto studenti euro 35.

Gli abbonamenti possono essere acquistati anche on line, accedendo al link:

https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera



I 9 concerti della rassegna autunno – inverno si svolgeranno a Matera dal 21 settembre al 30 dicembre 2025 all’Auditorium “Raffaele Gervasio”.

Maggiori dettagli sono presenti sul sito: https://www.orchestrasinfonicamatera.it/abbonamenti-stagione-invernale-2025/

«Con questa nuova stagione concertistica vogliamo offrire a Matera e alla Basilicata non solo un cartellone di grande qualità, ma anche un’occasione di partecipazione diffusa – afferma la presidente Gianna Racamato -. Gli abbonamenti sono stati pensati per rendere la musica sinfonica accessibile a tutti, con particolare attenzione ai giovani e agli studenti, che rappresentano il futuro della nostra comunità culturale. L’Orchestra Sinfonica di Matera è un patrimonio collettivo: ogni concerto è un incontro, un dialogo con il territorio e un ponte verso l’Europa. Siamo orgogliosi di proseguire il nostro cammino come ICO, con l’impegno costante a far crescere e vivere la musica insieme al nostro pubblico.»

La stampa è cordialmente invitata a partecipare.

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica estiva 2025, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è stata realizzata in collaborazione con i Comuni di: Bernalda, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella.

Matera, 10 settembre 2025



Sissi Ruggi

addetto stampa

dell’Orchestra Sinfonica di Matera – OSM

tel +39.333.474.2509

e-mail ufficiostampa@orchestrasinfonicamatera.it