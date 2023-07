9 appuntamenti tra luglio/agosto per MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia”

Nove gli appuntamenti in programma nei mesi di luglio e agosto che andranno a comporre la programmazione del MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia”, presentato ufficialmente ieri nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala Mandela del Comune di Matera, alla quale hanno preso parte il M° Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia; Domenico Bennardi, Sindaco di Matera; Tiziana D’Oppido, Assessore alla Cultura del Comune di Matera. “MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia” -si legge in una nota- è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera. Gli appuntamenti musicali saranno ospitati nei suggestivi scenari di Terrazza Palazzo Lanfranchi e Giardino Museo Ridola, tranne l’atteso concerto di Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Magna Grecia, in programma il 12 luglio nel Parco Castello Tramontano.”

“Ancora una volta – ha dichiarato il M° Piero Romano – dopo aver concluso una straordinaria stagione concertistica che ha regalato al pubblico materano emozioni musicali intense con le quali abbiamo reso omaggio ai 30 anni di attività dell’Orchestra Magna Grecia, siamo lieti di presentare gli appuntamenti del MATERA FESTIVAL “Museo in Sinfonia”, che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città, grazie anche alla preziosa collaborazione del Museo di Matera, sempre più proiettato verso una relazione di sinergia con tutti i soggetti che producono eventi culturali”.

“Anche quest’anno il Museo nazionale di Matera – ha sottolineato la Direttrice Annamaria Mauro, assente alla conferenza stampa per una indisposizione e che ha inviato un messaggio ai giornalisti presenti – ha rinnovato la collaborazione con l’Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale per il valore della proposta concertistica. Per questa stagione agli spettatori della rassegna viene altresì data la possibilità di visitare il Museo, con l’obiettivo di valorizzare, anche attraverso gli eventi, il patrimonio artistico e archeologico esposto”.

Questo il cartellone degli appuntamenti in programma:

07 Luglio 2023, ore 21.00 – Terrazza Palazzo Lanfranchi

DREAMING GERSHWIN

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Aliki – voce

Raimonda Skabeikaitė – direttore

Michele Renna – pianoforte

Biglietto: 5 €

20 Luglio 2023, ore 21.00 – Giardino Museo Ridola

JAZZ NIGHT

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Angelo Valori – direttore

Mariapia De Vito – voce

Biglietto: 5 €

24 Luglio 2023, ore 21.00 – Terrazza Palazzo Lanfranchi

IL BOLERO DI RAVEL

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

Giuseppe La Malfa – direttore

Biglietto: 5 €

26 Luglio 2023, ore 21.00 – Terrazza Palazzo Lanfranchi

LA VERITÀ, VI PREGO, SULL’AMORE

Stefano Massini – voce recitante

Luca Barbarossa – voce e chitarra

Biglietto: 25 €

31 Luglio 2023, ore 21.00 – Terrazza Palazzo Lanfranchi

SAKAMOTO & MORRICONE

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Paolo Vivaldi – direttore

Biglietto: 5 €

4 agosto 2023, ore 21.00 – Giardino Museo D. Ridola

‘’RACHMANINOV 150’’

Anastasia & Liubov Gromoglasova – duo pianistico

Biglietto: 5 €

9 agosto 2023 – Giardino Museo D. Ridola

“PERSONALITA’’’

Vito Di Modugno – Hammond

Patty Lomuscio – voce

Biglietto: 5 €

11 Agosto 2023 – Terrazza Palazzo Lanfranchi

NO LIMITS MUSIC

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Alessandro Quarta – violino | direttore d’orchestra

Biglietto: 10 €

Si ringraziano i partner privati che da sempre sostengono le attività artistiche e culturali dell’Orchestra Magna Grecia: Grieco Abbigliamento, Bawer, De Angelis Bus, Italcementi, IP F.lli Gaudiano, Farmacia D’Aria.”