88^ compleanno a occhiali… per Franceschino

La bicicletta, gli occhiali, li porta dalla Prima Repubblica e di cose che non pedalano…nella nostra città ne ha viste e continua a vedere a tinte fosche. ”S’aggira à vacant” si gira a vuoto e si va indietro, per farla breve. E il campionario inconcludente di oggi gli consigli di farsene un nuovo paio. Il rosso dei comunisti è sbiadito da tempo,il biancofiore della Dc è appassito insieme al garofano socialista dopo tangentopoli, è avvizzita l’edera repubblicana di zio Raffaele, a mezz’asta quella liberale, la luce del sole nascente socialdemocratico non si vede più nemmeno a Timmari, la fiamma missina con le eredità fasciste di fratelli d’Italia è svenduta ‘allineata e coperta’ ai diktat statunitensi, il tricolore degli azzurri berlusconiani garrisce quando non si devono tassare banche e grossi redditi e la spada salviniana leghista continua a stare nei due piedi di governo e di opposizione. E gli altri ? Il Pd dell’armacromica Schlein continua a non essere né carne né pesce, le cinque stelle di Conte si sono perse nel firmamento di piazza e i tanti cespugli di erbe e verdure multicolori sono senza né amore e né sapore. Per il cuore di Matera ” Franceschino” Santantonio che oggi compie 88 anni, atteso alla ”Moschea” di via Trabaci per il sermone augurale di Nino Liantonio, presidente a vita della Zona franca paipista, se la prende a risate…” Rido per non piangere” continua a non piangere. Gli vien voglia di mettersi alla guida del furgone aziendale e di andare a prendere uno a uno quanti hanno ”tradito”, e continuano a farlo, storia, identità ed economia cittadina e portarli a zappare, per far loro imparare cosa costa fatica e voglia di fare. Sul furgone anche Nino…che, ridadisce il leader massimo del Paip, non si è ancora sistematom e si avvia alla pensione. Franceschino Santantonio scuote la testa e commenta ” I quonn so dichiarè?”. Chissà forse per l’anno prossimo o per i 90 anni. Franceschino e il muezzin della moschea, Franco Schiuma, testimoni di nozze.E questo è sicuro. Buon compleanno, cuore di Matera.