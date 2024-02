8 Marzo, “Insolito Pop” in concerto a Marconia

“Una band tutta al femminile per celebrare la forza e la bellezza delle donne in occasione della Giornata internazionale dei Diritti delle Donne, il prossimo 8 marzo al cineteatro Luchino Visconti di Marconia.” Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che: “Il concerto dal titolo ‘Ed io… Avrò Cura di Te!’ è organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisticci, e vedrà sul palco la band Insolito Pop composta da quattro talentuose artiste – Terry Digennaro alla voce, Rossella Bifulco al flauto traverso, Angela Pisicchio al violino e Rita Zingariello all’arpa – dirette dal maestro Angelo Nigro. Insolito Pop, con gli arrangiamenti inediti di Nigro, esplora le sfaccettature dell’amore attraverso brani del cantautorato nazionale e internazionale, usando la musica per esprimere solidarietà alle donne di tutto il mondo e per rinnovare l’impegno nella lotta per i diritti delle donne. Il concerto avrà inizio alle ore 20.00, al cineteatro Luchino Visconti, in piazza Elettra a Marconia. Ingresso libero.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.