“…Se fosse un’orchestra a parlare per noi…” direbbe che il duo Colapesce e Dimartino ha raggiunto il successo interpretando un filone di musica raffinata, intensa, fatta di tante sensazioni e sonorità…l’ideale per liberarsi o, almeno tentare di farlo, da quasi due anni di limitazioni imposte dall’epidemia da virus a corona.” Musica leggerissima” il brano con il quale si sono fatti conoscere a Sanremo ha confermato che i due hanno tanta stoffa da vendere e da tagliare per diversi contesti. Anche a Ferrandina dove si esibiranno l’8 agosto. E, siamo, certi che faranno registrare – in sicurezza, naturalmente – il tutto esaurito. La nota di presentazione è il ”disco verde” per la cittadina della Valbasento di voler riprendere la normalità e il concerto è l’occasione per farlo. Naturalmente non sarà l’unica data. Cartellone e date in progress. Occhio ai prossimi comunicati.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

Non si ferma il successo travolgente di Colapesce e Dimartino che quest’estate saranno in tour nei più importanti festival e arene estive italiane.

Tra queste, avremo il piacere di ospitare la rivelazione musicale dell’anno in Piazza Plebiscito: “save the date” 8 agosto 2021 per il concerto gratuito in cui i due cantautori siciliani, quest’estate, presenteranno uno show sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

La Amministrazione Comunale sta costruendo un calendario di eventi che possa – dopo questi anni in cui la cultura, lo spettacolo e la musica dal vivo sono state fortemente penalizzate e con essa tutto l’indotto sociale ed economico annesso – ricostruire un senso di comunità e di fruibilità degli spazi pubblici e sostenere con proposte di qualità l’economia del territorio e la valorizzazione di un territorio sempre da scoprire.

Perché abbiamo tutti bisogno di mettere un po’ di musica leggera per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi … più o meno …

Per info su prenotazioni vi terremo aggiornati in progress.

Il Consigliere Comunale Michele Perriello

L’Assessore alla Cultura Maria Murante

Il Sindaco Gennaro Martoccia