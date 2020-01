“Tolo Tolo”, ultima fatica cinematografica di Checco Zalone, film uscito lo scorso 1° gennaio 2020, nei primissimi giorni di programmazione registra numeri straordinari al botteghino in termini di presenze ed incassi. Il nuovo appuntamento è stato previsto anche dal Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso, diretto da Nunzio Nicola Disabato, come di consueto tra le sale cinematografiche italiane che ospitano un’uscita in contemporanea nazionale. Il cine teatro montese, dal 01° al 05 gennaio 2020, ha previsto ben quattro spettacoli giornalieri (ore 17:00 – 19:00 – 21:30 – 23:45), mentre da lunedì 06 a giovedì 09 gennaio 2020 sono stati programmati 3 spettacoli, alle ore 17:00; 19:00 e 21:30.

Per consentire la massima fruibilità e far fronte all’imponente presenza di spettatori richiamati dall’attesissimo evento cinematografico la direzione dell’Andrisani, nell’occasione, ha predisposto servizi aggiuntivi: tra questi una chiara indicazione, all’ingresso, del settore presso il quale dirigersi ed il valido servizio di accompagnamento per gli spettatori da parte dello staff.

La storica struttura montese, ancora una volta, si conferma prezioso presidio per la diffusione della cultura cinematografica e, allo stesso tempo, notevole attrattore di presenze nella Città di Montescaglioso provenienti da altre località. Oltre a proporre numerose uscite in contemporanea italiana il Cine Teatro “Andrisani” ha ospitato importanti prime visioni in contemporanea internazionale: tra le altre si possono ricordare “The Passion of Jesus Christ” di Mel Gibson (2004), “Il Codice Da Vinci” di Ron Howard, la trilogia de “Il Signore degli Anelli” di Peter Jackson, tutte pellicole che occupano un posto di rilievo nella storia del cinema degli ultimi decenni.