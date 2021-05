Sorriso , memoria e codino imbiancato sono quelli di sempre e ci ride sù quando gli ricordiamo i significati armoniosi, diabolici e sessuali del 69, che la smorfia napoletana indica come ” Sott’ e ‘ncopp” e cioè sotto e sopra. Anzi sottosopra visto che il mondo del BelPaese e aMatera sul piano politico, del costume e del malcostume sono cambiati eccome, sia nel mondo reale che e sopratutto in quello virtuale e social, dove si va avanti a ruota libera con una pletora di ” dotti, medici, sapienti” che si credono al centro dell’universo. ” Io aggiungerei anche incoscienti e deficienti – dice Pino ”APPeppino” Siggillino ” che ha festeggiato il 69° compleanno con un beneagurante piatto di lenticchie e un bicchiere di vino d’annata oltre a caffè e all’immancabile sigaretta, prima di concedere agli amici della ”sezione” di via Ridola un vassoio di pastarelle e pasticcini. Scuote la testa all’ombra dell’edicola , commentando le tante contraddizioni e le mancate scelte( finora) su Murgia Timone”, i distinguo e gli smarcamenti nella maggioranza in consiglio comunale su questo o quel tema e le polemiche ricorrenti con esponenti della opposizione.



” I nodi vengono al pettine – commenta Pino Siggillino- e del resto quando mancano coordinamento e confronto le contraddizioni vengono fuori. Serve una svolta, che deve maturare. La città è questa e si tratta di attendere che la situazione maturi” APPeppino non si sbottona ma ricorda tutte le crisi e le verifiche delle giunte succedutesi in via La Vista prima e in via Aldo Moro dopo. ” Serve autonomia decisionale, coordinamento e coraggio nelle scelte – commenta- altrimenti si fa poco strada.La città è questa e ci conosciamo tutti. Per quanto mi riguarda per il 70° compleanno APPeppino prenderà quella quota di Comune che non può finire nel dimenticatoio. Ed è la sua storia, la sua identità che lega ambiente e cultura. Il progetto è quello. Se siamo sito Unesco non si può pensare ad altro”. Il 69° compleanno con l’arrivo della consorte Antonella, della delegata alle pari opportunità Antonella Presta e sensibile alla moria di testuggini sulla costa jonica, del referente bilancio e piani quinquennali del movimento Stacchio Grieco, non può che riannodare fili, ricordi, presenza e testimonianza di una stagione di militanza di partito – quello di Enrico Berlinguer- che possiamo riassumere con il titolo di un libro del Mario Capanna della prima ora ” Formidabili quegli anni”. E c’è posto anche per concittadini compagnoni, pronti a pasteggiare fino a tardi, agli attacchini di piazza che per sbaglio imbrattarono la cassarmonica della festa della Bruna e per una concittadina redenta che fece del bene alla comunità per professione e passione, come la ” Bocca di rosa” di De Andrè. Auguri Pino, a pieno titolo nel novero dei goliardi del ”69”.