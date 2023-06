600 km in due giorni sulla moto con i ‘’Tremendi Vintage’’

L’appuntamento è per la seconda decade di settembre, quando le temperature – almeno sulla carta- dovrebbero essere miti e strade e paesaggio saranno fruibili con serenità. E’ quanto si apprestano a fare gli amici, uomini e donna, di una allegra e indomita comitiva di ‘’tremendi del vintage’’, felici e fortunati possessori di moto d’epoca che hanno fatto la storia di noti marchi del motorismo italiano. Ci sono le Guzzi, le Ducati di vari modelli ed epoca, con una meccanica e una livrea curati in ogni particolare per affrontare e farsi apprezzare durante il passaggio di laghi, valli e passi. Un giro classico, tra impegno, spensieratezza e rispetto dei luoghi che i nostri centauri non mancheranno di visitare e di immortalare con foto e video, perché altri- auspichiamo giovani- sappiano fare altrettanto sulle due ruote di un tempo: tanto buon senso, gas e orecchio al motore, che deve girare come un orologio. Buon viaggio.



IL GIRO E I SUOI PROTAGONISTI

E anche quest’anno in attesa di ritorno del classico raid con la sua Lodola, i nostri s amici del gruppo ” tremendi Vintage”,si apprestano ad ipotizzare il giro classico da farsi nella seconda decade di Settembre 2023, di circa 600 km in 2 giorni, scorazzando con le classiche moto d’epoca, del gruppo libero e appassionato delle varie Guzzi, Gilera, Mv e qualche moto inglese che il ns Carlo si ostina a confrontarle con le ns mitiche italiane, per le strade della Val Sabbia, Val di Fiemme, Val di Fassa,Val di Cembra, osservando le maestose Dolomiti, con il Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Falzarego, e con una puntatina sul Lago di Idro, Lago di Garda, Lago di Levico.Tutto questo per ammirare e valorizzare i ns posti stupendi.Quindi un apprezzamento da parte dei componenti del gruppo. Luciano in primis con la sua Guzzi Lodola, Giuseppe con il suo Guzzi Airone, Biagio e la sua ragazzina Micol guzzisti doc, Emanuele Guzzista e Ducatista, Fiorini con una delle sue moto, gli Svizzeri Jac, Robi, Luca, Loris e le rispettive consorti, il ns Robi (Bergamasco), alla mitica Sabrina e Carlo, alla Cristina e Santo.Grazie a loro che si impegnano con passione e dedizione se il ns giro resta nella ns mente è nei ns cuori.