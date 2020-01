Torna la Polifonica Rosa Ponselle di Matera, diretta dal maestro Giuseppe Ciaramella, con il concerto dell’Epifania in programma alla chiesa di San Rocco con una programma davvero vario e interessante che conquisterà-ne siamo certi- gli appassionati per le voci davvero ‘celestiali” che eseguiranno i vari brani. E tra queste i soprani Maria Grazia Carrieri, Chiara Lavecchia e Maria Palmitesta, le violiniste Maria Rosaria e Anna Maria De Muro. Un concerto da non perdere perchè, come direbbe il buon parroco don Angelo Tataranni, chi canta prega due volte.

Programma

G. Verdi “La Vergine degli Angeli “(Sop-Coro)

da “La Forza del Destino”

B. De Marzi “Signore delle Cime “Coro)

V. Bellini “Casta Diva” (Sop Palmitesta)

da “Norma”

V. Bellini “Eccomi.. Oh !quante volte” (Sop Lavecchia)

da “Capuleti e Montecchi”

G. Puccini “Vissi d’arte “(Sop Carrieri)

da “Tosca”

C. De Siena “Ave Verum” Coro)

dalla “Missa Sollemnis”

G. Puccini “Un Bel Di Vedremo “(Sop Palmitesta)

da “Madama Butterfly”

G. Puccini “Quando Men ‘Vo “(Sop Lavecchia)

da “Boheme”

G. Puccini “ Oh mio babbino caro” (Sop Carrieri)

da “Gianni Schicchi”

G. Rossini “Ave Maria “(Coro)

C. Franck Panis Angelicus (Sop-Coro)

da “Messe Solennelle op.12”

C. Adam Cantique de Noel (Coro)

C. Gounod Ave Maria (Sop-Coro)

J. Rutter Star Carol (Sop-Coro)

Polifonica Rosa Ponselle

Nata nel 2004 a Matera, la Polifonica Rosa Ponselle si è posta immediatamente all’attenzione della collettività per

un diverso linguaggio musicale e repertorio corale. Preparata e diretta sin dalla sua fondazione dal M°Giuseppe Ciaramella

ha eseguito prime esecuzioni assolute in Regione Basilicata ed il Sud Italia: Requiem K626 nella versione di

P.Lincthental di W.A.Mozart, la Sinfonia Funebre e Trionfale op.15 H.Berlioz, con realizzazione di un CD live “La

Passione secondo Matteo” BWV n° 244,“Hun komm, der Heiden Heiland”,Cantata BWV n°61 di J.S.Bach ,il Sacris

Solemnis di I.Reimann. Ospite dei canali SKY con Maria Teresa Ruta ed Enzo Costanza è protagonista de “Il canto

dell’incanto” 2010 Si è esibita per conto della Società Italiana per la protezione dei Beni Culturali (SIPBC) e per il

Cral Poste Nazionale nel quadro del Concorso Nazionale di pittura estemporanea. Per le celebrazioni dei 150 anni

dell’Unità d’Italia ha eseguito presso l’Auditorium Gervasio, Palazzo Lanfranchi ed il Castello di Miglionico Cori

d’Opera tratti dal repertorio Verdiano. Ha preso parte organizzate dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina in Matera alle

notti bianche della musica sacra “Luce nella Fede”ed al Percorso Teologico ed Artistico sul “Credo” negli anni

2012/2013/2014/2018/2019. Ha eseguito in prima assoluta l’Ades composta dal M°G. Ciaramella su testo di M.

Francipane . Ha inaugurato e concluso presso la Basilica S. Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti, piazza del

Popolo-Roma) l’Anno pastorale 2014 con animazione delle S. Messe il 27 ottobre 2013 ed il 29 giugno 2014. Nello

stesso luogo il 29 giugno 2014 si è esibita con Orchestra in un concerto intitolato “Tu es Petrus” riscuotendo lusinghieri

consensi di pubblico e di critica. Ha tenuto performance nella prestigiosa Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

(Duomo di Napoli) la chiesa del Preziosissimo Sangue (Bari) e la Basilica di San Michele Arcangelo (Monte Sant’Angelo)

Fg. Ha preso parte all’esecuzione dell’Oratorio Mariano “Nigra Sum sed formosa” del M° D’Ambrosio con

realizzazione di un CD live e per i concerti natalizi 2016 si è esibita per conto del Polo Museale della Basilicata nei

Musei di Potenza, Venosa e Matera . ,Ha tenuto performance a Paola (CS) presso la Basilica-Santuario di San Francesco

di Paola, e presso la chiesa dei Santi Domenico e Sisto sul Quirinale-Roma con la collaborazione in una Sacra

rappresentazione del MusicArte Quintet e delle attrici Irma Ciaramella e Filly Balice.. Il 26 e 27 gennaio 2019 è

stata invitata nuovamente presso la Basilica S. Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti, piazza del Popolo-Roma)

con concerto ed animazione della funzione religiosa Di recente è stata ospite del 67° raduno Nazione dei Bersaglieri a

Matera con una doppia performance, sia presso l’Auditorium Gervasio, che nella Basilica Cattedrale, alla realizzazione

del “Purgatorio” chiamata pubblica per la Divina Commedia e all’ animazione della S. Messa in diretta sul canale

TV2000 dalla chiesa di san Giovanni Battista in Matera il 13 ottobre 2019

Maria Grazia Carrieri

Maria Grazia Carrieri, soprano di origini materane, ha studiato presso il conservatorio “E. R. Duni” di Matera diplomandosi

in violino Vecchio Ordinamento e successivamente Laureandosi in Discipline Musicali – Canto Lirico con il

massimo dei voti nella classe del M° Francesco Zingariello. Di vocalità calda e duttile con tecnica precisa e composta

è Vincitrice di diversi Concorsi Lirici a ruolo, tra cui Accademia Katia Ricciarelli e Cerisano, svolge un’intensa attività

artistica sia da solista che in formazione riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica.

Chiara Lavecchia

Chiara Lavecchia comincia lo studio del canto lirico a 15 anni, e si diploma con il massimo dei voti nel 2016 nella

classe del M° Francesco Zingariello presso il Conservatorio E. Duni di Matera. Partecipa a numerosi festival ed

iniziative musicali in collaborazione con il Conservatorio Materano e la Camerata delle Arti , ed eccellenti artisti

come Chiara Taigi, Fabio Armiliato, Ekland Hasa , Roberto Corlianò, e l’Orchestra della Magna Grecia. L’ ultima

delle sue performance da solista l’ha vista protagonista nei panni di Adina nell’ esecuzione dell’opera “Elisir

d’amore” di Donizetti, diretta dal M°N.H. Samale e dal regista Davide Raimondi Garattini, riscuotendo consensi

di critica in riviste internazionali d’opera. E’ laureanda in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università

di Basilicata e continua a formarsi e perfezionarsi nello studio del canto lirico

Maria Palmitesta

Nata a Munsterlingen (Svizzera), ha svolto gli studi di canto presso il Conservatorio di musica “E. R. Duni” di

Matera, diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida della Prof.ssa Rosanna

Straffi . Presso lo stesso Conservatorio nel 2007 ha conseguito il diploma accademico di 2° livello di canto con la

votazione di 110 e lode , nell’anno accademico 2012/13 il Diploma di Laurea di 1° Livello di Direzione di Coro e

Composizione Corale con la votazione di 110 , e nell’anno accademico 2013/14 il Diploma di Laurea di 2° livello

di Direzione di Coro e Composizione Corale con la votazione di 110 e lode . Allieva del M° C. Desderi ha registrato

per la Rai e ha inciso per la “Bongiovanni” . E’ soprano solista in Spagna e in Italia con Oratori del M°

V. Miserachs.,ha riscosso lusinghieri successi anche in Germania nel campo liederistico. Ha vinto il concorso nazionale

di canto classico “G. B. Pergolesi” in Roma ed è stata scelta come protagonista nella rappresentazione

dell’opera “Lo matremmonio annascuso” di Leonardo Leo. Dopo selezioni si è perfezionata all’ Internazionalen

Sommerakademie di Salisburgo. Ha conseguito il diploma di perfezionamento di canto presso l’Accademia Musicale

Pescarese, sotto la guida del M° Elio Battaglia. Ha debuttato nel “Il signor Bruschino” di G. Rossini. e

“L’isola dei pazzi” di E. R. Duni . Ha preso parte all’opera “Die Teufel von Loudun” di K. Penderecki ed ha

interpretato il ruolo del paggio nell’opera “Lohengrin” di Wagner sotto la direzione del M° P. Steinberg e la

regia di L. Ronconi allestite al Teatro Regio di Torino .Vincitrice di svariati concorsi , ha tenuto concerti con

l’orchestra di Durazzo sia in Albania che in Italia.

Giuseppe Ciaramella

Musicista e didatta, diplomato in Pianoforte parallelamente al conseguimento del Periodo Medio di Composizione

si diploma in Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione per Banda, Didattica della Musica, Canto

Lirico e Canto Didattico. Ha studiato all’ Ecole Normale de Musique de Paris conseguendo il “Diplome Superieur

de Concertiste de Musique de Chambre” e il “Diplome d’Orchestration e Direction”. E’ stato dal 1993 al

1999 il direttore della Polifonica Casertana “Resonare Fibris” e dell’orchestra Auditorium Concerto con le quali

ha diretto oltre 300 concerti trasmessi anche dalle reti Mediaset e Rai, inoltre ha preso parte a trasmissioni televisive

trasmesse in mondovisione: Voglia di Musica e Casa Telethon – Rai-Uno, i Concerti di Rai-Tre, il Mondo e

la Musica – RTSl (radiotelevisione svizzera italiana), 30 Ore per la Vita – Mediaset, Radio-Rai, Radio Vaticana

e diversi organismi esteri. Dal 2004 a tutt’oggi è il direttore della Polifonica “Rosa Ponselle” Si è esibito alla

presenza di Capi di Stato (Grecia, Francia, Belgio, Italia ) e di sua Santità Giovanni Paolo II( Basilica S. Pietro

e sala Nervi). Autore di svariata produzione (vocale, pianistica, da camera ed orchestrale), ha pubblicato saggi

per lo studio della musica editi da ”Santabarbara Edizioni”e “Nuova Cinquecolli”.Ha inciso per Symphonia Moderna,

Kicco Classic, Radio Classic, Stadivarius, Vincitore di svariati Concorsi Pianistici, da Camera ed a Cattedra

(titoli ed esami D.M.18/07/1990) per l’insegnamento nei Conservatori Statali; è Docente Titolare presso il

Conservatorio Statale di Musica “G. da Venosa” di Potenza.