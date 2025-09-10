50 anni di Wish You Where Here. Syd Floyd in concerto a Matera al” Guerrieri”

Sono davvero bravi, e sabato 13 settembre,i componenti della band che si ispira al grande gruppo dei Pynk Floyd terrà un concerto, con inizio alle 21.00, presso il Teatro ”Guerrieri”. Atmosfere e successi – come riporta la loro pagina social- in occasione del 50’ anniversario dell’album Wish You Were Here, i Syd Floyd presentano ‘’The White Side Of Man Concert”.Un concerto (in stile concept) dei classici immortali Wish You Were Here e Dark Side Of The Moon interamente riprodotti… con dedica finale e speciale a The Wall.

Nuove Scenografie, Nuove Proiezioni , Nuove Atmosfere e Sonorità Uniche per rivivere momenti epici del rock. Uno spettacolo che, sarà un viaggio emozionante, un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica e teatro. Per info sito web teatro Guerrieri o al botteghino.

