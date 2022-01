Sarà presentato sabato 5 febbraio, alle ore 17,30 presso la Sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi, il libro-intervista, scritto e curato da Ottavio Gurrado, dal titolo “MICHELANGELO PENTASUGLIA- Una vita tra colori e cartapesta”.

Come si legge in una nota, l’evento si svolgerà “ad un mese dalla improvvisa dipartita del Maestro cartapestaio, tanto amato e stimato dai materani, per aver costruito, da solo ed insieme al padre ed agli zii, una cinquantina di Carri in onore di Maria SS. Della Bruna.

Trattasi di un libro che raccoglie ricordi, aneddoti, testimonianze, dall’età scolare e fino ai giorni nostri. Racconti professionali, familiari e privati, anche molto emozionanti.

Ricordi intimi si fanno largo tra le righe: gioie e dolori, soddisfazioni e delusioni (in particolare per la mancata istituzione di una scuola di cartapesta) passando direttamente dalla voce di Michelangelo alla penna di Ottavio Gurrado, a lui legato da una quarantennale amicizia.

Alla presentazione, a cui si potrà accedere col green pass ed indossando la mascherina FFP2, come previsto dalla norme antiCovid, saranno presenti, oltre all’autore Ottavio Gurrado, la figlia del compianto Maestro, Teresa, la moglie Carmela, Annalisa Persia, editing e nipote di Michelangelo, Leo Montemurro del CNA, in rappresentanza della categoria, Gabriele Scarcia critico d’arte. Modererà il giornalista Pasquale Doria.”