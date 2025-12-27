30 dicembre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, concerto di fine anno dell’Orchestra Sinfonica di Matera

“Martedì 30 dicembre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera, l’Orchestra Sinfonica di Matera invita il pubblico a condividere il tradizionale Concerto di Fine Anno, un percorso musicale tra suggestioni, paesaggi e colori del grande repertorio sinfonico europeo dell’Ottocento. Sul podio il direttore Michele Nitti, alla guida dell’Orchestra in una serata pensata come momento di festa e partecipazione culturale per la città. Ingresso ore 20:00 – inizio ore 20:30. Info e biglietti su orchestrasinfonicamatera.it .” E’ quanto si legge in una nota in cui si aggiunge che “L’Orchestra Sinfonica di Matera saluterà il 2025 con il tradizionale Concerto di Fine Anno, in programma martedì 30 dicembre alle ore 20:30 presso l’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera. Un appuntamento ormai centrale nella vita culturale della città, pensato come momento di condivisione e di festa, capace di unire grande musica, pubblico e territorio alla vigilia delle celebrazioni di fine anno. Sul podio dell’Orchestra salirà Michele Nitti, direttore di solida esperienza e profondo rigore musicale, alla guida di un programma interamente sinfonico che attraversa paesaggi, suggestioni e colori dell’Europa ottocentesca e tardo-romantica. Il pubblico sarà accompagnato dalle atmosfere evocative di Aleksandr Porfir’evič Borodin, con Nelle steppe dell’Asia Centrale e le celebri Danze polovesiane, dal fluire poetico e narrativo de La Moldava di Bedřich Smetana, fino alla brillantezza orchestrale e al virtuosismo timbrico del Capriccio spagnolo di Nikolaj Rimskij-Korsakov.” «Il Concerto di Fine Anno – dichiara la presidente Gianna Racamato – rappresenta per la nostra Fondazione non solo un momento musicale di grande valore, ma anche un gesto simbolico di vicinanza alla città. Chiudere l’anno insieme al nostro pubblico, con un programma così ricco e coinvolgente, significa ribadire il ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera come patrimonio condiviso della comunità». Sottolinea il direttore artistico Saverio Vizziello: «Abbiamo voluto un programma capace di parlare a tutti, fatto di grandi pagine del repertorio sinfonico che raccontano viaggi, identità e immaginari diversi. È un concerto che unisce energia, poesia e colore, ideale per salutare l’anno che si chiude e guardare con fiducia a quello che verrà. La presenza di Michele Nitti sul podio garantisce una lettura profonda e appassionata di queste musiche». Il Concerto di Fine Anno dell’Orchestra Sinfonica di Matera si conferma così come un appuntamento imperdibile per il pubblico, nel segno della grande musica e della vitalità culturale della città dei Sassi. I singoli biglietti dei concerti della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera, si possono acquistare Online su TicketSms https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera e di persona al botteghino prima dell’inizio dello spettacolo.

Programma di sala:

A.P. Borodin Nelle steppe dell’Asia Centrale – danze polovesiane

Smetana La Moldava Rimsky-Korsakov Capriccio spagnolo

Brevi note sugli interpreti:

Michele Nitti, direttore d’orchestra, si è formato tra Milano e Vienna, perfezionandosi con maestri quali Daniele Agiman, Salvador Mas Conde, Riccardo Muti, Gabriele Ferro e Donato Renzetti. Invitato regolarmente da importanti istituzioni concertistiche, ha diretto in numerosi teatri italiani e collaborato con solisti di fama internazionale. Alla carriera artistica affianca un’intensa attività didattica: è titolare della cattedra di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. La sua direzione si distingue per chiarezza interpretativa, attenzione al dettaglio e forte coinvolgimento espressivo.

Orchestra Sinfonica di Matera, nata nel 2022, è sostenuta dal Comune e dalla Provincia di Matera, dal Conservatorio “E.R. Duni” e dalla Regione Basilicata. Riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le nuove orchestre candidate alle Istituzioni Concertistiche Orchestrali, svolge un’intensa attività sinfonica e didattica, collaborando con solisti, direttori e realtà culturali di rilievo nazionale. Sotto la direzione artistica di Saverio Vizziello, l’Orchestra si è affermata come uno dei principali presìdi culturali del territorio, con particolare attenzione alla formazione del pubblico e alle produzioni del Novecento.

Maggiori dettagli sono presenti sul sito: https://www.orchestrasinfonicamatera.it/abbonamenti-stagione-invernale-2025/

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività. A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali. La stagione concertistica autunno inverno 2025, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è stata realizzata in collaborazione con Festival Duni.”