Prima o poi arriva la meritata pensione. E per il viceprefetto vicario, Rosalia Ermelinda Camerini, in servizio alla Prefettura di Matera, è il momento dei saluti, dei ricordi, delle funzioni e del ruolo svolto nei tanti tavoli operativi per i diversi problemi affrontati, con tanta pazienza , senso di responsabilità e cortesia. Ed è il momento dei ringraziamenti, come quello del prefetto Rinaldo Argentieri, che ha interpretato – nella nota che segue- stima e apprezzamenti di tanti per il lavoro svolto della dottoressa Camerini.

COMUNICATO STAMPA

La dott.ssa Camerini va in pensione

Ultimo giorno di servizio in Prefettura, venerdì 11 dicembre, per la Viceprefetto Vicario dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini.

Dal 12 la meritata pensione, dopo oltre trent’anni al servizio dello Stato e della comunità materana.

Il Prefetto Rinaldo Argentieri in un cordiale incontro ha voluto ringraziare la dott.ssa Camerini per l’impegno di una vita a favore delle istituzioni e dei cittadini, sottolineando i valori umani da lei sempre espressi e la presenza attenta e sensibile su tutte le problematiche affrontate, anche in occasione di gravosi e delicati compiti assolti in carriera.