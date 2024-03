30 anni con Cacioppo a Matera sulle ali … degli Angeli della Risata

E io ” Me la Rido” sul palco del cinema ” Gerardo Guerrieri” di Matera per la rassegna di Quadrum, che nell’artista siciliano ci crede da una vita o quasi. Del resto Giovanni Cacioppo festeggia i 30 anni dall’esordio nel solco di quel ronzio che lo vide affermarsi al concorso ”La zanzara d’oro”. A Matera quel ronzio farà vibrare i piccoli attori della compagnia degli Angeli della Risata dell’Istituto ”Sacro Cuore” e chissà che un altro ”Cacioppo” non spicchi il volo verso il successo. Auguri. Ma nel frattempo qualcuno, lo diciamo a Franco…, si preoccupi di festeggiare il trentennale con una torta o con un vassoio di zeppole da portare sul palco. Me la rido, con candeline, crema, amarena e zucchero a velo…Risate assicurate.

Comunicato Stampa

TORNA IL CABARET CON LA 12 ª EDIZIONE di MELARIDO

IL 17 MARZO È DI SCENA CACIOPPO

Matera, 14.03.2024

Melarido, storica manifestazione cabarettistica ideata e organizzata da Quadrum Srl e

patrocinata dal Comune di Matera, è giunta alla 12ª edizione, che si svolgerà presso il Cine

Teatro Guerrieri di Matera.

Domenica 17 marzo, con inizio alle ore 21, il secondo appuntamento della stagione con

l’esilarante “Ora io Labora” di Giovanni Cacioppo, che delizierà la platea con le sue

irresistibili performance cabarettistiche. L’artista siciliano esordisce nel 1994 al concorso

“Zanzara d’oro” classificandosi al secondo posto. Da allora, prende parte a numerosi

programmi televisivi quali: Maurizio Costanzo Show, Tivù cumprà, Solletico, Scatafascio,

Zelig, Che Tempo che fa e Colorado Cafè. Sul grande schermo, invece, debutta nel film

“Così è la vita” diretto da Massimo Venier e dal trio Aldo, Giacomo e Giovanni. Tanti i film

a cui ha preso parte e, da ultimo nel 2023, ha interpretato il ruolo di Santino nella pellicola

“Come se non ci fosse un domani”, diretto da Igor Biddau.

Anche questo spettacolo, così come accaduto in occasione dell’evento inaugurale, sarà

preceduto da una breve rappresentazione comica della compagnia “Gli Angeli della Risata”

che vede protagonisti gli alunni dell’Istituto Sacro Cuore di Matera.

Il prossimo spettacolo, cioè il 5 aprile, vedrà sul palcoscenico Beppe Braida a cui seguirà il

trio La Ricotta il 4 Maggio e Max Cavallari con Mauro Villata il 18 maggio 2024 per i quali

sarà disponibile la formula abbonamento.

Ulteriori informazioni e prenotazioni sono disponibili presso il botteghino del teatro o sul

sito webtic.it.