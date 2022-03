Riflettori puntati sulla terza edizione del Premio “Agata contro il cancro”. Sabato 2 aprile, a partire dalle ore 10:30, presso il Cineteatro Rinascente di Marconia, la maggiore associazione di volontariato oncologico della Basilicata, assegnerà premi e riconoscimenti a personalità che si siano distinte per la lotta contro il cancro e/o per il supporto ai malati oncologici.

In una nota specifica che: “Il filo conduttore del Premio 2022 – che vedrà la conduzione dei giornalisti Antonello Lombardi e Stella Montano – sarà l’umanità: quella di un medico che tende una mano al malato, o di una associazione che investe in ricerca per provare a salvare vite, come quella di un chirurgo che prima di addormentarti in sala operatoria ti fa una carezza.

L’umanità che è una delle medicine più importanti quando si affronta una malattia come il cancro.

Saranno cinque i premi “Agata contro il cancro” che verranno consegnati nel corso dell’edizione 2022.

Ad esserne insigniti saranno: i chirurghi oncoplastici dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma Marcello Pozzi e Veronica Vietti, l’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (con un riconoscimento speciale per i dottori Aldo Cammarota, Giusy Dinardo, Antonello Villonio e la coordinatrice Rosetta D’Andria), l’AIRC – Associazione Italia Ricerca contro il Cancro (il premio sarà consegnato all’architetto Saverio Calia, presidente della Fondazione AIRC Basilicata) e Marzia Rondinone, una giovane pisticcese di appena 19 anni che per l’associazione Agata è “una principessa capace di donare ogni giorno lezioni di amore, forza e resilienza” e che riceverà il premio dalle mani di un vero “principe azzurro”, l’attore comico e campione di generosità Dino Paradiso.

Durante la manifestazione, l’associazione consegnerà la tessera di socio onorario all’oncologo Raffaele Ardito, mentre diversi saranno i riconoscimenti per l’umanità messa al servizio di malati di tumore e persone fragili, che verranno consegnati a professionisti quali Carmelina De Stefano, Lorella Salce, Francesca Sanseverino, Giulia Vita, Giuseppe Patitucci, Lucia Nardiello, Diego Leone.

La terza edizione del Premio “Agata contro il cancro”, in cui saranno ricordate persone speciali i cui sorrisi vivono nel cuore di Agata (quali Lucia Viggiano, Alessandra Vitelli e Vittoria Lalinga), è patrocinata da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci, FAVO – Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia ed EDI – Europa Donna Italia.

Il Premio è reso possibile grazie all’amicizia di soci speciali quali le imprenditrici Carmela Suriano e Imma Crispino e l’avvocato Giuseppe Miolla.”