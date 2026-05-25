3° appuntamento di Amabili Confini 2026, nel quartiere San Pardo, con Liliana Rampello

La rassegna Amabili Confini 2026 prosegue con il terzo appuntamento, in programma martedì 26 maggio nel quartiere San Pardo, in Vico G. Bruno a Matera. Ospite la scrittrice e consulente editoriale Liliana Rampello, autrice di “Un anno con Jane Austen”. In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Alvino Relais a Matera in Via Marconi 28. “In apertura dell’incontro, –si legge in una nota– verrà premiato il racconto vincitore del concorso di scrittura per le scuole superiori “I colori dell’immaginazione”, per la sezione “Rosa” (romance, commedia). Subito dopo si darà voce agli autori dei testi selezionati tra tutti quelli pervenuti dai quartieri Granulari, San Giacomo e San Pardo di Matera. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata, invece, alla presentazione del libro “Un anno con Jane Austen” di Liliana Rampello. Un viaggio in 365 giorni attraverso i sei romanzi di Jane Austen: matrimoni, balli, paesaggi, personaggi indimenticabili. Un libro che esplora il mistero di come Miss Austen, dal salotto di un piccolo rettorato inglese di fine Settecento, abbia saputo dar vita a un universo di relazioni ed emozioni che dopo oltre due secoli ci parla ancora. “L’intenzione è di far venire il travolgente desiderio di leggere e rileggere Jane Austen. Con la leggerezza e il divertimento che lei avrebbe di sicuro apprezzato”.

Liliana Rampello vive e lavora a Milano come consulente editoriale. Nata ad Agrigento nel 1949, dal 1972 al 2007 è stata docente di Estetica all’Università di Bologna e ha pubblicato importanti studi sull’opera di Marcel Proust (La grande ricerca) e Virginia Woolf (Il canto del mondo reale), della quale ha anche curato nel 2012 l’edizione completa dei saggi (Voltando pagina). Dal 2001 al 2008 ha firmato la rubrica “Ai libri non si resiste” della rivista Via Dogana, edita dalla Libreria delle Donne di Milano; ha inoltre collaborato con Il Verri, Rinascita, Studi di Estetica, la Nuova Informazione Bibliografica e Il filo di perle. Introdurrà la serata Marianna Busiello. Con l’autrice converseranno Arianna e Nadia Manicone. Amabili Confini proseguirà con cadenza settimanale fino al 16 giugno, con altri quattro appuntamenti nei quartieri e nel centro della città. Il programma completo è disponibile sul sito www.amabiliconfini.it. Il progetto, patrocinato dal Comune di Matera, non usufruisce di finanziamenti pubblici ma si avvale del sostegno di partner privati.