Si terrà domani venerdì 29 aprile alle ore 19,00 – presso il Museo Ridola della Città dei Sassi, il Concerto-Finale del 22° Premio Lams Matera – Festival/internazionale per giovani musicisti.

I migliori concorrenti (selezionati in questi giorni dalla giurai) si esibiranno in questa sede per aggiudicarsi i concerti-premio retribuiti in palio.

Inoltre, sarà assegnato anche il Premio del pubblico presente in sala.