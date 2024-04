25 anni di dance ”blue” con Gabry Ponte

Una serata indimenticabile, sabato 6 aprile, per i fans di Gabry Ponte all’Unipol Arena di Bologna e di quanti apprezzano i ”monumenti” della consolle di Radio Dee Jay ( da Linus a Gigi D’Agostino, da Fargetta ad Albertino a Nicola Savino e altri) attesi in concerti e tour dedicati per tutto il 2024. E a Bologna c’erano anche Laura da Matera e Vincenzo da Ostuni, Marco e Giulia anche loro dalla ”Città Bianca” e Domenico da Brindisi. E alcuni di loro hanno già in tasca i biglietti per Milano per ascoltare il ”capitano” Gigi D’Agostino e poi al Sud, magari in Puglia per il dee jay time a Molfetta (Bari) per il 28 agosto, impegni permettendo…



Un concerto da incorniciare tra tanti successi e remix di noti brani di Gabry Ponte, che ha tenuto concerti anche dalle nostre parti, sulle note – per citarne alcune- di ‘’Che ne sanno i 2000, Geordie e la sua immarcescibile catena d’oro,L’Amour Toujours (I’ll Fly With You) di Gigi Dag, Bla Bla Bla (, La danza delle streghe, Figli di Pitagora’’ e la chiusura con ‘’Blue (Da Ba Dee)’’ che ha illuminato di azzurro il Palasport per un pubblico fedele, in visibilio, che continuerà a divertirsi e a seguire il gruppo di radio dee jay ovunque.



Tanta buona musica, condita da una scenografia al top, sfondi con soggetti spaziali dalla costellazione…dell’intelligenza artificiale, luci psichedeliche e anche tanto coinvolgimento del pubblico con il ritmo delle mani e a spegnere il telefonino per godere fino all’ultimo dell’atmosfera dance.

E a Matera? Non ci facciamo illusioni si va avanti con selfies e note stonate a fondo perduto.







>content/uploads/2024/04/xlarge_Gigi_Dag_24_3456x2160_sito_9501de27b6-584×365.webp” alt=”” width=”584″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-168224″ />