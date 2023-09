21 settembre, 1°concerto della stagione sinfonica autunnale della Orchestra Sinfonica di Matera

I 50 musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Daniele Agiman, con il pianista Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, daranno vita al concerto inaugurale della stagione autunnale 2023 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm).

La seconda stagione sinfonica della Fosm che si aprirà giovedì 21 settembre – ore 20:30 all’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera (ingresso 10 euro, ridotto studenti euro 5) – con un concerto d’eccezione che celebra l’ottantesimo anniversario della Resistenza al nazifascismo della città di Matera. Nell’occasione, si spiega in una nota “L’Orchestra Sinfonica di Matera eseguirà il brano Intanto a Matera del compositore materano Antonello Tosto. Due capolavori di B Ludwig van Beethoven completeranno il programma il Concerto n.4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore, op. 58, eseguito dal pianista Benedetto Lupo e la Sinfonia n.5 in do minore, op. 67 nota come “Sinfonia del Destino” per il famosissimo motivo che la permea e che, secondo alcuni critici, rappresenterebbe il destino che bussa alla porta. Il concerto del 21 settembre è il primo di otto appuntamenti, fino al 30 dicembre 2023, con la grande musica sinfonica e lirica.”

“Il 21 settembre offriamo al pubblico un concerto d’eccezione e la possibilità di ascoltare dal vivo un pianista intenso, elegante e raffinato: Benedetto Lupo”, afferma il Direttore artistico della seconda stagione sinfonica della Fosm, il Maestro Saverio Vizziello.

“Con il direttore artistico abbiamo lavorato per offrire al pubblico una stagione sinfonica di qualità, con solisti di caratura internazionale e, naturalmente, con il talento del nostro intero organico orchestrale che – sottolinea la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera Gianna Racamato – è composto da musicisti del territorio. L’invito che rivolgiamo al pubblico è di seguirci con lo stesso affetto che ha dimostrato questa estate durante la tournée nei comuni della provincia di Matera. Il cda tutto ha fortemente voluto andare incontro al pubblico stabilendo il costo del biglietto d’ingresso ai singoli concerti a 10 euro. Per favorire i più giovani, abbiamo inoltre deciso che per gli studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie fino alle Università, Accademie, Licei Musicali e Conservatori di Musica, il biglietto d’ingresso è di soli 5 euro. Per chi acquisterà l’abbonamento all’intera stagione, le condizioni sono ancora più favorevoli: il pubblico potrà assistere agli otto spettacoli in calendario da settembre a dicembre al costo di soli 50 euro. Per gli studenti l’abbonamento è di 30 euro. Vogliamo che il pubblico segua e si affezioni all’Orchestra e – conclude la presidente Racamato – mi piace ricordare che acquistare i biglietti o gli abbonamenti significa sostenere i musicisti che compongono l’Orchestra, significa garantire la prosecuzione delle attività e dell’organico orchestrale e il lavoro di ciascun musicista”.

La stagione concertistica sarà illustrata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa lunedì 11 settembre 2023 nella Sala Rota del Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni in via Duomo n.2 a Matera, con inizio alle ore 9:45.

All’incontro con i giornalisti interverranno la presidente Gianna Racamato, il cda e il direttore artistico Saverio Vizziello della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il sindaco della Città di Matera Domenico Bennardi.

Biglietti:

Ingresso singolo 10,00 € (*)

Ingresso singolo ridotto studenti 5,00 € (*)

Abbonamenti:

Posto singolo per 8 spettacoli a Matera:

Intero 50,00 € (*)

Ridotto studenti 30,00 € (*)

(*) Oltre costi di prevendita

Come acquistare:

Biglietteria:

• Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera. Tutti i giorni dalle 18 alle 21.

• Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli: https://orchestrasinfonicamatera.it