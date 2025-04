21 settembre 1943. La ristampa di quel numero per il ”Ritorno alla Libertà”

E l’iniziativa di proporre quel giornale in bianco dopo 81 anni è senz’altro da apprezzare, per aver voluto unire al 25 aprile 1945 il settembre del 1943. Una data della storia locale che vide Matera prima città del Mezzogiorno – pagando un duro tributo di sangue- ribellarsi alla presenza dei nazisti e a chiudere la fase del Ventennio fascista. Parole, nazismo e fascismo, che non troviamo nel numero unico del 1944 ”21 settembre 1943” redatto a cura del Comitato esecutivo di Matera per la celebrazione di quella data e custodito presso la biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” di Matera. La ristampa anastatica di quel numero, grazie all’Associazione Energheia e con il sostegno di Antezza Tipografi, contiene – come riportato nella settima delle otto pagine del giornale – testimonianza preziose e significative per mantenere viva la memoria sui martiri e sull’insurrezione che rese Matera la prima città del Mezzogiorno a ribellarsi contro l’occupazione nazifascista.



La rivolta del 21 settembre rappresentò una condanna irrevocabile del fascismo, dopo aver rinnegato la libertà e trascinato la patria nell’abisso, commise il suo ultimo delitto consegnando il Paese alla furia nazista. Buon 25 aprile!” . La scelta di chiudere il numero della ristampa anastatica con un bozzetto del grafico e fotografo Mario Cresci per i 50 anni del 21 settembre 1943 segna la Matera che ricorda…e che non deve dimenticare.



La pubblicazione, in diffusione gratuita, e stampata in 1000 copie,è stata distribuita alla vigilia nelle otto edicole cittadine e domani, ricorrenza della Liberazione, anche nel corso dei tre eventi per gli 80 anni della Liberazione: in piazza Vittorio Veneto, al Ritrovo partigiano del Castello organizzato dal Pci e nel pomeriggio nei portici del Palazzo dell’Annunziata per gli eventi organizzati dall’Anpi sul tema ”25 aprile Viva la Liberazione”.