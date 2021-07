Dopo la positiva esperienza dell’edizione tenutasi nel 2020, dal 21 al 31 luglio il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso diretto da Nunzio Nicola Disabato ospiterà l’edizione 50Plus del Film Festival di Giffoni. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Montescaglioso (MT), dalla Provincia di Matera, dalla Regione Basilicata, Matera 2019 Open Future, MIBACT, AgiScuola, Lucana Film Commission, Camera di Commercio della Basilicata, USR, GAL START 2020, A.N.E.C. e M.I.U.R.

Il 24 giugno scorso, con un’iniziativa che ha coinvolto 10 Hub in tutta Italia (tra i quali quello di Montescaglioso), svoltasi alla presenza delle autorità locali, è stata offerta un’ampia anticipazione della nuova edizione prevista nel 2021. Le attività in programma, così come avvenuto nella precedente edizione, si svolgeranno nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti. Nella struttura cinematografica montese, infatti, come assicurato dal direttore artistico Giuseppe Disabato, sono stati allestiti spazi ed apposite aree per la visione di tutti i film in concorso nelle 4 sezioni in concorso: Elements+10; Generator+13, Generator+16 e Generator+18.

Il programma è stato aperto, alle ore 17:00 di mercoledì 21 luglio, dall’incontro delle giurie, dalla consegna dei kit e dalle foto di rito; nella stessa occasione è stato illustrato il programma del Giffoni Hub Montescaglioso. E’ stato proiettato il docufilm “This is Giffoni” (2021, durata 82’) di Fiorenzo Brancaccio.

Il programma contempla la proiezione di circa 50 pellicole tra lungometraggi e cortometraggi in concorso provenienti da numerosi Paesi; nel corso dei 10 giorni di attività dell’edizione 50Plus del Film Festival di Giffoni i giovani giurati avranno la possibilità di incontrare, in videoconferenza, numerosi e famosi artisti del mondo cinematografico, teatrale, televisivo e musicale. Interverranno alla manifestazione Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Giulia Salemi, Ferzan Ozpetek, Lillo, Paolo Calabresi e tanti altri.

Il programma completo è consultabile sul sito: www.cineteatroandrisani.it