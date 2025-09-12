Premio FIDAPA BPW- Italy “Eccellenza Donna – Città dei Sassi”

La sezione FIDAPA BPW Italy di Matera organizza la cerimonia di premiazione “Eccellenza Donna – Città dei Sassi”, che si terrà sabato 13 settembre alle 17.30 presso la sala consiliare della Provincia.

L’evento, giunto alla sua II edizione, celebra il talento, l’impegno e la visione di donne che si sono distinte in ambiti professionali, culturali, scientifici e sociali, contribuendo con la loro opera al progresso della comunità e alla valorizzazione del ruolo femminile nella società.

La cerimonia rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscimento, in un contesto unico come quello di Matera, città patrimonio dell’umanità, dove la bellezza dei luoghi si intreccia con il valore della memoria, della cultura e dell’identità. Premiare l’eccellenza femminile in questo scenario significa dare voce a storie che risuonano come la pietra viva dei Sassi: solide, autentiche, capaci di resistere e di ispirare.

Riceveranno l’onorificenza – edizione 2025 :

Filomena Cancellaro, Maria Teresa De Ruggieri e Rosalba Liantonio, tre donne straordinarie che si sono distinte per il loro impegno, la loro visione e il contributo significativo alla comunità.

Queste tre figure femminili rappresentano un esempio luminoso di eccellenza, determinazione ed ispirazione.

La presidente della sezione FIDAPA di Matera, Angela Maria Bitonti, sottolinea: “Questo premio non è solo un tributo alle donne che si sono distinte, ma anche un messaggio forte e chiaro: la cultura, la bellezza e l’intelligenza femminile sono pilastri fondamentali per costruire il futuro della nostra città e del nostro Paese.”

L’evento, sarà un’occasione per aprire un dialogo che intende promuovere il valore della parità, dell’inclusione e della leadership al femminile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.