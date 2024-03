2° Memorial Francesco Testa all’ Alberghiero ‘’ Turi’’ di Matera

Avrà senz’altro applaudito da lassù…il professor Francesco ‘’ Ciccio’’ Testa nel vedere che gli allievi del suo ‘’ Turi’ si sono fatti onore al memorial che porta il suo nome, organizzato con il prezioso apporto dagli amici e soci dell’ Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghieri (A.M.I.R.A). Del resto le gioie del palato vanno assaporate con sapienza, dosaggi e accostamenti giusti per avere successo. E così è stato 29 febbraio scorso, presso l’Istituto A. Turi di Matera, dove il Gran Maestro di Ristorazione A.M.I.R.A. Giuseppe Magno, il neo fiduciario Giuseppe Toscano e soci della sezione Basilicata hanno organizzato per il secondo anno il “Memorial Francesco Testa” docente della disciplina di Laboratorio di Sala e vendita dell’Istituto Alberghiero di Matera.



A contendersi il riconoscimento e la vittoria finale, gli studenti degli istituti alberghieri di Matera, Marconia, Maratea, Melfi e Altamura. Nella gara gli allievi , in squadre da 3 alunni, si sono sfidati in un contest di un dessert al flambé con abbinamento vino e un cocktail di fantasia. E gli sfidanti si sono impegnati non poco per imporsi con le rispettive creazioni belle da vedere…e da gustare. A valutarli la giuria tecnica formata da Silvio Pannace Gran Maestro A.M.I.R.A., dal direttore d’ albergo Vincenzo Tito, dal barman Gaetano Mezzina, dal presidente Associazione provinciale cuochi (A.P.C) Battista Guastamacchia e dal Sommelier professionista dell’Associazione italiana sommeliers (A.I.S). Mario Sinisi. Alla fine il verdetto. l primo posto è andato all’Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera, al secondo l’istituto Alberghiero “De Nora-Lorusso” di Altamura e al terzo l’Istituto “Gasparrini” di Melfi.Giornata conclusa a tavola, con un pranzo che è servito a brindare all’edizione 2025.

LE CREAZIONI