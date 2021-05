I festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, Protettrice e Patrona di Matera, ci saranno ma nel pieno rispetto delle norme anticovid così come accaduto nel 2020. Pazienza. Ma sarà festa comunque, con il consueto programma religioso che il 2 Luglio comincerà con la Messa dei Pastori, e con un po’ di animazione e colore in più. L’associazione, Maria santissima della Bruna, guidata da Bruno Caiella ha annunciato che ci saranno anche un breve tratto del centro con le luminarie, gigantografie con momenti e personaggi della festa e alcune interessanti iniziative culturali che saranno rese note nei prossimi giorni. E’ festa…



Le vigenti restrizioni anticovid anche quest’anno impediscono di onorare la Patrona della città nella modalità tradizionale. La festa della Bruna 2021, pertanto, si limiterà essenzialmente alle funzioni religiose, secondo il programma che successivamente sarà pubblicato. Si anticipa, però, che, oltre alla novena che precede il giorno di festa, al mattino del 2 luglio sarà celebrata la tradizionale S. Messa “dei Pastori”, riservata soprattutto ai giovani, che sono particolarmente a cuore del Pastore della nostra Diocesi, S.E. Mons. Caiazzo, in quanto con loro egli – come ha avuto modo di affermare – «sotto lo sguardo della nostra Madonna» vuole «guardare verso nuovi orizzonti di speranza». Anche alle 11 sarà celebrata una S. Messa solenne, mentre la sera ci si riunirà per un intenso momento di preghiera.

Sia pure con i limiti imposti, e previa autorizzazione delle autorità competenti, sono state programmate iniziative esterne con l’obiettivo di creare comunque un clima di festa. È in previsione, cioè, tra l’altro, l’installazione di luminarie lungo un breve percorso cittadino; al centro e nei rioni saranno posizionale gigantografie con le immagini di personaggi e momenti della festa della Bruna, e ciò ha visto il coinvolgimento di diversi fotografi per lo più locali; è inoltre in corso la preparazione di una mostra sui carri della Bruna, con esposizione di foto storiche e di miniature.

Siamo certi che le restrizioni necessitate da questo grave momento storico costituiranno per tutti l’occasione per interiorizzare meglio i ricchi ed elevati valori spirituali e culturali della festa della Bruna, guardando con serenità e fiducia all’edizione 2022 quando finalmente vedremo nuovamente elevata sul carro trionfale la nostra amata Madonna della Bruna.

Associazione “Maria SS.ma della Bruna”

