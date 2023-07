2 Luglio con il ‘’pocket’’ de ”La Gazzetta”

Gli appassionati della festa del 2 luglio, e i numerosi visitatori che saranno a Matera per il giorno più lungo dei materani, troveranno in edicola una pubblicazione da non perdere, insieme al quotidiano ‘’La Gazzetta del Mezzogiorno’’. Un viaggio di 68 pagine, curato dal collega Gianluigi De Vito, con storie, foto, disegni e altre interessanti informazioni utili per vivere l’estate nella nostra provincia. Buona festa della Bruna!



Comunicato stampa

«Matera, bellezza infinita»: è il titolo del pocket che domani, domenica 2 luglio, la Gazzetta del Mezzogiorno distribuirà gratuitamente ai Lettori. Un «viaggio» di 68 pagine, corredato da fotografie e disegni inediti, come le tavole del premio Oscar materano Mario Regina, pubblicato in occasione della Festa della Bruna e che attraversa anche l’estate materana, quella della Magna Grecia lucana e della collina. Oltre agli articoli dei giornalisti della redazione di Basilicata de La Gazzetta del Mezzogiorno, il pocket curato da Gianluigi De Vito ospita, tra gli altri, contributi originali come quelli dello storico della letteratura lucana, Giovanni Caserta, del vescovo di Matera-Irsina e Tricarico, monsignor Antonio Caiazzo, del referente culturale dell’Associazione Madonna della Bruna, Franco Moliterni. Non solo la festa del 2 luglio colta, in alcuni aspetti inediti, il pocket in omaggio racconta anche gli appuntamenti di musica, arte e spettacoli in città e in provincia: ampia la carrellata degli avvenimenti più attesi dell’estate con le date degli appuntamenti.