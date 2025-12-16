18.12.2025 – Montescaglioso: Presentazione del Calendario della Legalità 2026.

Il “Calendario della Legalità 2026”, realizzato dall’Associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), presieduta da Ambrogio Lippolis, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don L. Palazzo – Carlo Salinari” del plesso montese, guidato dalla dirigente, prof.ssa Alma Tigre, sarà presentato giovedì 18 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo.

Domenica 21 dicembre, alle ore 20, presso la Chiesa dell’Immacolata, è prevista una seconda presentazione; è, inoltre, in programma il Concerto di Natale, a cura dell’Ass. “ Cantate Domino ” di Marcianise (Caserta). Si esibiranno il baritono Raffaele Colella e il soprano Rosa Colella. La cittadinanza è invitata a partecipare alle due iniziative.

Il tema scelto per il nuovo calendario 2026 è : “Se la fantasia cavalca con la ragione”: l’obiettivo è di porre il bambino ed il ragazzo al centro della programmazione educativa, alla luce della loro interezza di esseri umani in sviluppo e nella globalità delle loro condizioni di vita e di crescita su scala mondiale. Da questa considerazione è partita l’idea di un albero che aiuta a comprendere come una pianta non possa crescere da sola. Allo stesso modo i diritti dei bambini non possono prescindere dagli altri: le condizioni di vita, le necessità dell’infanzia non possono essere comprese nella loro complessità e nelle loro trasformazioni senza integrarle con l’analisi delle condizioni di vita e con le necessità dell’infanzia e dell’adolescenza dei Paesi del Sud del mondo.

In considerazione della tematica particolare affrontata, il lavoro è stato prettamente svolto dai ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso montese, con un laboratorio scolastico sperimentale di Cittadinanza attiva e partecipata, coordinati dai loro docenti di Lettere.

Ogni classe ha dapprima analizzato e poi commentato 3 delle 12 tavole relative ai mesi dell’anno; la proposta del laboratorio ha offerto, alle ragazze e ai ragazzi, “opportunità di esperienze concrete di libera espressione, contrattazione di scelte, assunzione di responsabilità e impegno personale per il conseguimento di obiettivi condivisi”.

L’Associazione “Falcone – Borsellino”, ancora una volta, esprime tutta la sua riconoscenza al prof. Mauro Bubbico, grafico del calendario, per “la sua eccezionale dedizione e il suo impegno nel fornire ogni anno alla comunità un calendario sempre più ricco”; altro sentito ringraziamento è espresso all’I.C. “Palazzo – Salinari” che ha collaborato alla realizzazione del Calendario 2026, nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Alma Tigre e dei docenti di Lettere Angela Oliva, Antonia Bubbico, Luciana Ditaranto e Nunzio Antonello Buonsanti.