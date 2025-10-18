sabato, 18 Ottobre , 2025
18.10.2025 – ADI Design Index 2025: annunciati i candidati al Premio Compasso d’Oro 2026

In occasione della presentazione dell’ADI Design Index 2025, lo scorso 15 ottobre, presso l’ADI Design Museum di Milano, tra gli altri, è stato annunciato l’elenco dei progetti candidati al Premio Compasso d’Oro 2025, il più prestigioso riconoscimento del design italiano.

Come rappresentante della Basilicata è stato selezionato Nicola Novellino, tarantino di adozione montese e materana, per il progetto” CANONE INVERSO” realizzato durante il festival Stone Balance con l’associazione Esperanto di Montescaglioso, realizzata con il patrocinio di Fondazione Matera2019, Comune di Matera e Regione Basilicata e affronta il tema dell’equilibrio come chiave interpretativa delle fragilità contemporanee.

Di seguito il comunicato stampa dell’Associazione Esperanto.

“Presentato l’ADI Design Index 2025: annunciati i candidati al Premio Compasso d’Oro 2026

Si è tenuta martedì 15 ottobre a Milano presso l’ADI Design Museum la presentazione dell’edizione 2025 dell’ADI Design Index, appuntamento annuale promosso dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI), durante il quale sono stati annunciati i rappresentanti regionali e di categoria che aspirano al prestigioso Premio Compasso d’Oro, il più antico e più autorevole premio mondiale di design italiano.

Istituito nel 1954 da La Rinascente su un’idea di Gio Ponti e Alberto Rosselli, il Compasso d’Oro nasce con l’intento di valorizzare i migliori risultati del disegno industriale italiano. Sin dalla prima edizione il premio si distingue per la capacità di individuare quei prodotti che rappresentano una sintesi originale di funzione, estetica e innovazione, espressione di eccellenza nella produzione industriale nazionale.

L’ADI Design Index 2025 raccoglie una selezione eterogenea di 344 progetti che spaziano tra i più svariati ambiti del design, tra cui figura la sezione Exhibition Design.

A guidare il Comitato di selezione sono stati Makio Hasuike, Domenico Sturabotti, Laura Traldi e Francesco Zurlo, che hanno operato in collaborazione con l’Osservatorio permanente del Design ADI.

Ogni progetto incluso nell’Index è stato scelto sulla base di criteri scientifici e culturali, come la qualità del progetto, l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’impiego di materiali e tecnologie avanzate, la coerenza formale e il valore sociale.

L’edizione del 2025, al pari delle precedenti, si presenta come una fotografia autentica e inclusiva del panorama del design italiano contemporaneo, capace di restituire non solo la qualità estetico-funzionale, ma anche i valori culturali, economici e sociali che il design oggi è chiamato a rappresentare. Un luogo di confronto aperto, che invita professionisti e pubblico a osservare il design come strumento di lettura e interpretazione delle trasformazioni della società contemporanea.

Tra i candidati selezionati per la categoria Exhibition Design 2025, come unico rappresentante della regione Basilicata, è stato annunciato Nicola Novellino, storico dell’arte originario di Taranto, con il progetto CANONE INVERSO, una mostra interattiva di installazioni patrocinata da Fondazione Matera2019, Comune di Matera e Regione Basilicata, a cui hanno collaborato Inthemiddle e artisti internazionali delle pietre in equilibrio, che si è tenuta presso gli Ipogei di

Materasum nel 2024, in occasione della I° edizione del festival Stone Balance Interfest di Matera promosso dall’associazione Esperanto di Montescaglioso (MT).

Il lavoro di Nicola Novellino è una riflessione sulla ricerca dell’equilibrio quale condizione necessaria dell’essere umano al fine di un miglioramento personale e collettivo. Toccando tematiche attuali e urgenti come la guerra, la sostenibilità ambientale e le instabilità sociali, l’equilibrio viene espresso tra forma e significato in un’operazione che si distingue per la capacità di coniugare ricerca estetica e valore concettuale, dove il design è una conversazione esperienziale tra arte, luogo e visitatore.

Con questa edizione, l’ADI riafferma la centralità del design come luogo di visione e di impegno, e il Premio Compasso d’Oro si conferma ancora una volta come termometro d’eccellenza di un settore in continua evoluzione.

