17/19 giugno, Museo Nazionale di Matera, Giornate Europee dell’Archeologia

Dal 1️7 al 1️9 giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia, appuntamento imperdibile per scoprire il nostro patrimonio archeologico.

Per l’occasione il Museo Nazionale di Matera, sede Museo Ridola, ha organizzato un calendario di iniziative finalizzate alla promozione e alla fruizione del suo patrimonio archeologico.

Dal 17-19 giugno ci sarà l’Esposizione del “Denario in argento degli ‘Insorti Italici’”, una moneta in argento di età repubblicana recuperata nel 2014 dal Nucleo Carabinieri TPC di Bari, su segnalazione dell’Osservatorio per i beni numismatici dell’allora MIBACT.

La moneta, fino a questo momento conservata presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di Potenza, verrà esposta per la prima volta durante queste giornate, grazie alla collaborazione della Soprintendenza stessa e della Soprintendente Dott.ssa Luigina Tomay.

L’eccezionalità di questa esposizione risiede nell’unicità del reperto, di grande interesse storico e archeologico: gli esperti numismatici del Ministero l’hanno identificata come un denario in argento risalente alla Guerra Sociale (91-87 a.C.) emesso dagli Insorti Italici con lo scopo di rivendicare la sovranità sulle popolazioni italiche che si erano ribellate al predominio di Roma. La legenda riporta sul dritto una testa maschile, laureata, rivolta verso destra, al di sotto della quale era riportato ITALIA, mentre sul rovescio sono presenti due figure maschili nude, con elmo, in posizione frontale con lancia e martello, ciascuno con un cavallo al lato.

Venerdì 17 giugno: Visite gratuite alla mostra “Da Pompei a Matera. Viaggio nella bellezza” (10:30, 12:30, 15:00, 16:30), guidate dal personale del museo e comprese nel prezzo del biglietto di ingresso al museo. È richiesta la prenotazione attraverso i canali social del museo. Chi prenoterà la visita riceverà in omaggio una copia della guida breve della mostra.

Sabato 18 giugno, ore 10:00-12:30 In collaborazione con il CEA (Centro di Educazione Ambientale di Matera) Laboratorio didattico: “Un giorno da Greci” Laboratorio didattico, ambientato negli spazi del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” e rivolto a bambini e bambine, finalizzato a favorire un avvicinamento alla storia antica e un approccio ludico alla conoscenza delle epoche preistoriche.

Tali attività-gioco stimolano e alimentano un approccio curioso al museo da parte dei bambini e delle bambine e li stimolano ad affrontare le giornate di visita con partecipazione ed entusiasmo. Le terre di Basilicata sono state una delle mete della prima colonizzazione greca in Italia. Numerose sono le testimonianze di questo popolo.

L’attività è divisa in due parti: in una prima fase i ragazzi saranno divisi in gruppi e invitati a cimentarsi nella ricostruzione di riproduzioni di resti di vasi di età classica decorati con la caratteristica tecnica a figure rosse e nere; in una seconda fase saranno invitati a individuarne forma e uso su una scheda e successivamente a descrivere le scene e i personaggi rappresentati.

Domenica 19 giugno, ore 12:00, il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” in collaborazione con l’associazione LAMS di Matera aderisce alla 28° edizione della Festa della Musica con la proposizione di un evento musicale con il Duo Eos Maria Concetta Guglielmo, flauto Giuseppe Di Paola, fisarmonica.

Programma:

● A. Kusjakow, Five Spanish pictures op.28 suite per flauto e fisarmonica (I,II, III, V)

● G. Di Paola, Ascesa dell’Angelo per flauto e fisarmonica

● A. Piazzolla, Libertango (arrangiato dal M. Cesare Chiacchiaretta per flauto e fisarmonica)

