150 anni della Carmen. Sul palco anche l’attore Fortunato

Franco Martina
Per un classico del repertorio operistico , a 150 anni dalla stesura del compositore e pianista francese Georges Bizet, la ‘’Carmen’’ continua a deliziare gli appassionati di tutto il mondo. E il pubblico della città dei Sassi, venerdì 10 ottobre, potrà apprezzare contenuti e musiche di quell’opera nella esecuzione dell’Orchestra sinfonica di Matera diretta da Daniela Agiman, e con le voci di diverso timbro . Si esibiranno il mezzosoprano Gianna Racamato, il tenore Ugo Tarquini e l’attore Domenico Fortunato.

L’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA
CELEBRA I 150 ANNI DI “CARMEN”

Venerdì 10 ottobre 2025 all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera il pubblico potrà rivivere le pagine immortali di Bizet attraverso un percorso che intreccia musica e parola, in un’inedita dimensione concertante e narrativa.
Ingresso ore 20:00 – inizio ore 20:30.
Info e biglietti su orchestrasinfonicamatera.it

Una serata che promette emozione, intensità e fascino senza tempo: l’Orchestra Sinfonica di Matera celebra il 150° anniversario di Carmen, l’opera che più di ogni altra ha incarnato la sensualità e il dramma del teatro musicale.
Venerdì 10 ottobre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera, la musica di Georges Bizet rivivrà in un concerto che intreccia le celebri pagine orchestrali e vocali a una narrazione appassionata, per raccontare al pubblico l’eterna storia della seducente gitana e della sua tragica libertà.
A dirigere l’Orchestra Sinfonica di Matera sarà il Maestro Daniele Agiman, interprete di grande esperienza e sensibilità, capace di restituire il colore e l’energia di una partitura che continua a incantare platee di tutto il mondo.
Accanto a lui, il mezzosoprano Gianna Racamato, tra le voci più raffinate della scena lirica italiana, e il tenore Ugo Tarquini, interprete intenso e lirico, daranno vita alle atmosfere incandescenti della partitura bizetiana. A intrecciare il racconto, la voce profonda e carismatica dell’attore Domenico Fortunato, che guiderà il pubblico in un viaggio narrativo dentro la leggenda di Carmen.
“A centocinquant’anni dal debutto, Carmen ci parla ancora di libertà e passione – commenta il direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Saverio Vizziello –. Il suo linguaggio immediato e sensuale, la modernità teatrale e la forza dei personaggi continuano a renderla attuale. Questo concerto vuole essere un omaggio a un capolavoro che ha cambiato il corso dell’opera”.
Il concerto “Carmen 150” è parte della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera, che prosegue il suo dialogo tra grande repertorio e nuove esperienze artistiche.
I singoli biglietti dei concerti della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera, si possono acquistare Online su TicketSms https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera e di persona al botteghino prima dell’inizio dello spettacolo.
I 9 concerti della rassegna autunno – inverno si svolgono a Matera all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle 20:30. Iniziata il 21 settembre, la Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera proseguirà fino al 30 dicembre 2025.

Brevi note sugli interpreti:
Gianna Racamato – mezzosoprano
Artista lucana dalla carriera internazionale, si è esibita in teatri e festival prestigiosi interpretando ruoli di riferimento nel repertorio verdiano e verista. La sua voce calda e il fraseggio raffinato le hanno valso il plauso di pubblico e critica. È presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera.

Ugo Tarquini – tenore
Vincitore di numerosi concorsi lirici, ha calcato i palcoscenici di importanti teatri italiani ed europei, distinguendosi in ruoli del repertorio belcantistico e verista. Apprezzato per il timbro luminoso e la forza interpretativa, porta a Carmen il lirismo e il tormento di Don José.

Domenico Fortunato – voce recitante
Attore, regista e sceneggiatore, volto noto di cinema e televisione, porta in scena il lato più intimo e drammatico dei personaggi. La sua voce narrante accompagna il pubblico nel cuore della vicenda di Carmen, restituendone le emozioni con intensità teatrale.

Daniele Agiman – direttore
Tra i direttori d’orchestra italiani più versatili, ha guidato importanti compagini sinfoniche e teatrali in Europa, Asia e America. Il suo repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, con un’attenzione particolare per l’opera italiana e francese. È apprezzato per la chiarezza interpretativa e il dialogo vivo con le orchestre e il pubblico.

Prossimo appuntamento:

• Domenica 26 ottobre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera
LA FRANCE EN MUSIQUE – Maratona musicale in collaborazione con il Festival Duni
ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA
Direttore: Saverio Vizziello
Programma di sala
C. Debussy – Petite suite
M. Ravel – Le Tombeau de Couperin
G. Fauré -Pavane
D. Milhaud -Le Bœuf sur le toit

Maggiori dettagli sono presenti sul sito: https://www.orchestrasinfonicamatera.it/abbonamenti-stagione-invernale-2025/

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.
A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.
La stagione concertistica autunno inverno 2025, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è stata realizzata in collaborazione con Festival Duni

Matera, 8 ottobre 2025

