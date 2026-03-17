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125 anni fa il naufragio dell’Utopia. Ma resta il sogno dei migranti

Franco Martina
Di Franco Martina

E a ricordarcelo è il libro del pomaricano Gianni Palumbo, che abbiamo recensito in varie occasioni https://giornalemio.it/cultura/la-merica-in-fondo-al-mare-nellultimo-viaggio-dellutopia/ a cominciare da quello del 2021 che ha issato le vele, è il caso di dire, verso iniziative che hanno rafforzato il legame tra Pomarico e Gibilterra con un progetto della memoria https://giornalemio.it/cronaca/palumbo-a-gibilterra-sui-luoghi-della-memoria-dellutopia/ che è un simbolo per quanti oggi si attivano per i viaggi della speranza. Sono le genti dell’Africa e dell’Asia che fuggono da carestie, guerre, dittature, frutto spesso dalle presenze ”geopolitiche economiche” delle grandi potenze, come sta accadendo con l’azione guerrafondaia di Stati Uniti e Israele tra il silenzio (la Spagna fa eccezione) dell’Unione europea (con i timidi distinguo di Francia e Inghilterra) e di una Italia silente e ”allineata e coperta”. E allora non resta che gettare l’ancora nel mare del buon senso, dell’Utopia che guarda alla realtà, dopo aver fatto testo delle dettagliate e avvincenti 478 pagine del libro di Palumbo che,prima o poi, sarà tradotto anche in spagnolo e in inglese. E l’attualità c’è tutta oltre al dramma e al sogno, infranto, dei naufraghi a suo tempo diretti nelle Americhe, in quel porto di New York a Ellis Island che era l’ultima porta da superare per cambiare vita…Tante storie di sacrifici e fortune, pregiudizi, inclusioni e le radici con le madrepatria mai infranti. Come è oggi per quanti sono arrivati nel nostro Paese, si sono stabiliti o sono solo in transito. Ma c’è un tema, quello della giustizia, della corruzione, che accomuna i naufraghi e i morti dell’Utopia a quelli del terzo millennio, e che arriveranno – ne stiamo certi i ”respingitori” a prescindere o dei ”confinatori” nei centri migranti oltre Adriatico del governo a guida sovranista del Belpaese- numerosi dalle sponde del Mediterraneo dopo le guerre in Medio Oriente. Sono i mercanti di esseri umani, che prosperano sotto tutte le latitudine vendendo sogni, incassando caparre, sfruttando o procurando documenti falsi corrompendo compiacenti. E non è finita. Poi c’è la speranza del lavoro, spesso sommerso, a nero, da sfruttamento, senza garanzie e con il rischio-purtroppo è cronaca- di incidenti e morti sul lavoro. Anche questo è un ”Naufragio” nell’Italia, nell’Europa e nell’America bagnata dai mari intrisi di sangue, petrolio, plastiche e da un cambiamento climatico che sta cambiando le regole. Serve una Utopia, da coltivare, per cambiare.

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