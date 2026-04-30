1 Maggio nel Paip di Matera per San Giuseppe Artigiano

Tradizione rispettata nella zona per insediamenti artigianali e produttivi di Matera con per il 1 maggio e la festività del patrono San Giuseppe Artigiano,nell’ambito del programma organizzato dalla parrocchia omonima che opera nella zona nord della città. Appuntamento con la Messa, che sarà celebrata da mons Benoni Ambarus, presso la ditta Loperfido Gomme in via Giardinelle 36. Una occasione per riflettere sui valori del lavoro, della crisi che attraversa il Belpaese a causa della scarsa lungimiranza, della mediocrità e del populismo di quanti – da Roma e a livello locale- dovrebbero affrontare in concreto i problemi di settore, per superare precarietà e ostacoli che limitano le possibilità di fare impresa e di creare condizioni affinché i giovani non debbano emigrare.