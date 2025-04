1° Maggio di Cgil Cisl Uil a Matera “Uniti per un lavoro sicuro”

Il 1° Maggio di Cgil, Cisl e Uil di Basilicata si terrà quest’anno a Matera e la parola d’ordine sarà “Uniti per un lavoro sicuro” che verrà esplicitata con un corteo e un comizio dei segretari generali Mega (Cgil), Cavallo (Cisl), Tortorelli (Uil), presenti delegati e delegate delle tre confederazioni. “Le morti e gli infortuni sul lavoro è un fenomeno in crescita, anche nella nostra regione, dove è diventata una vera e propria emergenza – spiegano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli – I dati sono allarmanti: il 2024 è stato l’anno peggiore per le vittime sul lavoro, mille in totale nel Paese (tre al giorno) e 16 in Basilicata (12 in provincia di Potenza e 4 in quella di Matera) per un totale di 3.534 denunce di infortuni in tutti i settori, nove ogni giorno, portando la Basilicata ad essere etichettata come “zona rossa” per il numero di morti sul lavoro e prima in Italia in rapporto alla popolazione sul territorio E il 2025 purtroppo porta avanti questo trend, con già quattro vittime dall’inizio dell’anno, che richiede interventi immediati appello a mondo datoriale e istituzioni perché è solo con un’azione sinergica e unitaria che si può sconfiggere questa piaga sociale. La scelta di Matera – si aggiungono Mega, Cavallo e Tortorelli – rinnova l’impegno del sindacato confederale sulle questioni legate al presente e al futuro della città e del Materano, con al centro il lavoro sicuro e non precario”. L’appuntamento è per giovedì 1 maggio alle 9:30 nel piazzale antistante il palazzo della Provincia di Matera , dove partirà il corteo che proseguirà per via Ridola fino a via del Corso , dove davanti alla Banca d’Italia si terrà alle 11:00 il comizio dei segretari generali con l’intervento dei delegati e delle delegate e le testimonianze di chi ha vissuto direttamente il dramma legato al fenomeno degli incidenti sul lavoro. Introdurrà il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega. A seguire, il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo. Chiuderà il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.