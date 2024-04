1 Maggio a San Giuseppe con la pedalata ecologica e non solo…

Il comitato organizzatore per la festa di San Giuseppe Artigiano si è davvero rimboccato le maniche per una giornata, nella ricorrenza del 1 maggio, all’insegna dell’ambiente, della fede e dell’animazione.”SPortiamo”, la giornata ecologica di bici e camminata, organizzata insieme al Centro sportivo italiano e la società Biciclub ”Adriano Pedicini” è la conferma. Le iscrizioni si fanno presso la Sede del Csi,al n 11 di via degli . Si parte alle 8.30 dal piazzale degli Aragonesi, a ridosso della chiesa di San Giuseppe Artigiano e e si arriva in via delle Arti, presso la ditta Sant’Antonio trasporti, dove alle 9.30 con l’apporto della cooperativa Oltre l’arte si terranno gare di calcio balilla e tennis da tavolo. Alle 11.00 l’Arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo celebrerà la Santa Messa. . Nel pomeriggio, alle 16.30, è in programma la processione del Santo Patrono per le vie del quartiere, seguita alle 19.00 dalla Santa Messa presieduta dal parroco don Nicola Gurrado. Alle 20.00 serata musicale con la ”Mediterraneo-Tribute Band”. La festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico della ditta Salomone Pancrazio di Tricarico. Il quartiere sarà animato dalle note della banda ”città di Matera” e dalle luminarie della dittà Morcinelli Saverio. Per i residenti , la comunità parrocchiale e per quanti hanno collaborato alla Festa è la conferma di una presenza ”viva” e di coinvolgimento della città, in un quartiere – tra viale Italia e via degli Aragonesi- che non ha ancora l’ufficialità di portare il nome di San Giuseppe Lavoratore. E’ la buona volontà per arrivare a una delibera di intitolazione? San Giuseppe, pensaci tu…dopo la proiezione dell’anteprima del film ” Cuore di Padre” domani 30 aprile, alle 19.30, presso l’auditorium ” Giovanni Paolo II”.