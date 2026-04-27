1 maggio a Montescaglioso. Sù,coraggio…in cima al palo della cuccagna

Una tradizione ripresa dopo la sospensione forzata della pandemia da coronavirus che Montescaglioso porta avanti con fierezza nel giorno della festa del lavoro e dei lavoratori di tutte le età…bambini compresi, che vogliano cimentarsi nella scalata del ”palo della cuccagna”. L’appuntamento, come riporta la locandina, è per il 1 maggio alle 19.30 nella centrale piazza Roma con la scalata dei piccoli. A provare saranno prima i bambini con i tentativi di scalata a quasi due metri e in sicurezza – precisano il sindaco Vincenzo Zito e il vicesindaco Francesca Fortunato. Analogo accorgimento anche per gli adulti che dovranno cimentarsi, a squadre, su un palo ”ben ingrassato” alto una decina di metri. Quanto ai premi i bimbi riceveranno un gelato e una medaglia. E tra di loro ci dice il vicesindaco ci sono anche delle bambine, come ci dice la consigliera comunale Francesca Mazzoccoli. Brave!Si fanno avanti e sono intraprendenti. E non è detto che tra qualche anno non venga fuori una squadra tutta femminile o mista per competere con i maschi. Il premio per gli scalatori adulti del ”palo della cuccagna” e tutto naturale con un bel gesto di prodotti tipici locali e tra questi il rinomato caciocavallo di un noto caseificio montese, destinato a far la fine dell’impiccato…Non conosciamo al momento quali e quante squadre si iscriveranno. In passato si sono cimentati anche il sindaco Zito e la sua giunta con spirito decoubertiano, provando l’ebrezza di scivolare giù a pochi metri dalla cima. Loro ci hanno provato. Forza giovani. L’appuntamento con il palo della cuccagna della tradizione vi aspetta e poi ci sta fare, comunque, una passeggiata a ‘Monte’, la cittadina dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, della Cantine. E di altre attrattive, ricordando il Carnevale, la Notte dei Cucibocca, la festa di San Rocco e tante prelibatezze della buona tavola che troverete – andando in giro per locali- ai piedi del palo della cuccagna.

Per informazioni e iscrizioni delle squadre contattare il 338/7149675 per gli adulti, e il 338/5988214 per i bimbi dai 3 ai 10 anni