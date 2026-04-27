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1 maggio a Montescaglioso. Sù,coraggio…in cima al palo della cuccagna

Franco Martina
Di Franco Martina

Una tradizione ripresa dopo la sospensione forzata della pandemia da coronavirus che Montescaglioso porta avanti con fierezza nel giorno della festa del lavoro e dei lavoratori di tutte le età…bambini compresi, che vogliano cimentarsi nella scalata del ”palo della cuccagna”. L’appuntamento, come riporta la locandina, è per il 1 maggio alle 19.30 nella centrale piazza Roma con la scalata dei piccoli. A provare saranno prima i bambini con i tentativi di scalata a quasi due metri e in sicurezza – precisano il sindaco Vincenzo Zito e il vicesindaco Francesca Fortunato. Analogo accorgimento anche per gli adulti che dovranno cimentarsi, a squadre, su un palo ”ben ingrassato” alto una decina di metri. Quanto ai premi i bimbi riceveranno un gelato e una medaglia. E tra di loro ci dice il vicesindaco ci sono anche delle bambine, come ci dice la consigliera comunale Francesca Mazzoccoli. Brave!Si fanno avanti e sono intraprendenti. E non è detto che tra qualche anno non venga fuori una squadra tutta femminile o mista per competere con i maschi. Il premio per gli scalatori adulti del ”palo della cuccagna” e tutto naturale con un bel gesto di prodotti tipici locali e tra questi il rinomato caciocavallo di un noto caseificio montese, destinato a far la fine dell’impiccato…Non conosciamo al momento quali e quante squadre si iscriveranno. In passato si sono cimentati anche il sindaco Zito e la sua giunta con spirito decoubertiano, provando l’ebrezza di scivolare giù a pochi metri dalla cima. Loro ci hanno provato. Forza giovani. L’appuntamento con il palo della cuccagna della tradizione vi aspetta e poi ci sta fare, comunque, una passeggiata a ‘Monte’, la cittadina dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, della Cantine. E di altre attrattive, ricordando il Carnevale, la Notte dei Cucibocca, la festa di San Rocco e tante prelibatezze della buona tavola che troverete – andando in giro per locali- ai piedi del palo della cuccagna.
Per informazioni e iscrizioni delle squadre contattare il 338/7149675 per gli adulti, e il 338/5988214 per i bimbi dai 3 ai 10 anni

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